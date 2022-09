Fenômeno do sertanejo: Conheça a trajetória inspiradora de Ricco Antony pautada no amor pela música, sonhos e determinação

O cantor, que foi aposta da saudosa Bibi Ferreira, compartilha os desafios da carreira e inspirações no cenário musical

Ricardo Antoniassi deixou o nome de batismo apenas para os documentos. Em 1999, o cantor recebeu o apelido Ricco de ninguém mais, ninguém menos que a saudosa atriz Bibi Ferreira. “E assim ficou até hoje, eu não teria a ousadia de contrariar Bibi. Ela dizia: ‘Você é rico e rico é sempre “up”. A partir daí tudo que eu assinei até hoje e o reconhecimento, prêmios que eu ganhei vieram do Ricco Antony”, revela.

Sertanejo na história: cantor Ricco Antony fala do seu amor pela arte e música

Nascido em São Bernardo do Campo, região do ABC de São Paulo, Ricco se mudou para a capital com apenas 16 anos sozinho para ir em busca da sua carreira, mas o amor pela música começou na infância. “Desde criança meus pais sempre receberam amigos em casa, nós tínhamos um quintal muito grande e ali meu pai e meus tios tocavam viola, violão e era muito divertido e eu sempre cantava o que hoje chamam de modões, o repertório em casa era sempre Aldemar Dutra, Milionário e José Ricco, Tonico e Tinoco, Irmãs Galvão, Chitãozinho e Xororó, Nelson Gonçavez, Noel Rosa entre outros. O que despertou o artista em mim, foi quando meu pai me levou para assistir um show do Chitãozinho e Xororó em um extinto restaurante em SBC chamado “Para Todos”, fiquei completamente encantado e ali tive plena consciência do que eu queria pra minha vida”, afirma.

Logo em seguida, Ricco participou de um concurso na escola e ganhou, foi então que sua mãe e um tio montaram uma banda para que ele pudesse exercer o ofício que mais ama: cantar. “Antes do início do show ainda sinto aquelas ‘borboletas no estômago’, o senso da responsabilidade em oferecer o melhor de mim, no momento em que estou em plena comunhão com arte, sinto uma conexão com o divino que me leva ao êxtase e não penso em mais nada a não ser ir. Claramente a música é minha maior conexão com o divino, o que me transcende e me coloca num propósito, é meu único bem, o que ninguém me tira”, recorda.

Sertanejo: um estilo de vida

Ricco conta como o seu caminho e o da música sertaneja se cruzaram de forma profissional e ressalta o seu amor por esse estilo musical. “Não foi uma escolha, simplesmente aconteceu, apesar de transitar em outros estilos e ser fã de vários amigos do POP, MPB, RAP e o próprio Rock que eu amo, simplesmente aconteceu. Eu me identifico com a poesia, com as melodias, com a energia das festas dos rodeios… eu respirei muito esse ar agropecuário e me identifico muito com a simplicidade do sertanejo raiz, apesar de toda ostentação da atualidade, obviamente porque tudo é cíclico e muda, ainda bem! A riqueza da simplicidade me encanta”, se emociona.

Ricco conta curiosidade que viveu com Marília Mendonça: “Me senti honrado”, declara.

Entre todas as suas inspirações, Ricco ressalta a dupla Chitãozinho e Xororó e a saudosa Marília Mendonça – com quem viveu um episódio curioso. “Minha maior inspiração sem dúvida é a dupla Chitãozinho e Xororó como artistas e como pessoas. Minha referência é Marília Mendonça, inclusive tivemos algumas coincidências na vida, por exemplo quando eu ia gravar o Sando Neto da Fábrica de Sertanejo de Goiânia me mostrou a guia da música “Ciumera” logo eu reservei, na sequência ele me chama e diz que a Marília havia gostado muito e ia colocar no seu projeto TODOS OS CANTOS, óbvio que eu inclusive adorei e ela gravou e foi um sucesso, o contrário do que as pessoas próximas pensaram, me senti envaidecido por ter escolhido uma composição também escolhida por nossa eterna Rainha”, conta.

Ricco compartilha também os maiores desafios da carreira, inclusive com o que teve lidar durante o período da pandemia que afetou bastante os artistas. “Sem dúvida nenhuma o maior desafio é a estabilidade financeira pra quem está iniciando ou não tem ainda uma fama abrupta, a estrada é longa e tudo na música é muito caro, produzir um show, locação de equipamentos, produzir uma música com qualidade, divulgação… mas quando acreditamos e estamos na nossa verdade o universo e o Divino conspiram. O mercado está produzindo muito de maneira acelerada, agora nem tanto, porém existe um risco da efemeridade, colocando quase como descartável, parece uma corrida contra o tempo”, desabafa.

Em contrapartida, Ricco conta qual a parte que traz maior satisfação pessoal. “A parte favorita sem sombra de dúvidas é a resposta do público, quando fiz meu primeiro show com uma grande produção final de 2018 eu recebi muitas respostas de como havia sido uma referência para muitas pessoas, não só pelo que foi apresentado, mas pela força que aquele momento transmitiu, a ressignificação da minha vida, o resgate do menino que realizava seu maior desejo, mexeu muito com as pessoas e vi claramente que de certa forma eu havia transformado pessoas, pra mim a arte é isso, um objeto de transformação”, declara.



Ricco afirma que acredita que a música é instrumento de transformação na vida das pessoas

Futuro cheio de surpresas

Ricco Antony conta que está cheio de planos para compartilhar com seu público, e deu um pequeno _spoiler_ do que vem por aí: “Hoje eu estou escolhendo um repertório para gravar com o Diretor Musical Orlando Baron. Ouvi algumas composições de autores que eu admiro muito como Flávio Tinto, Léo Sagga dentre outros e partir para gravar um DVD ao vivo. Porém eu me inscrevi para um reality que vai acontecer em Dezembro agora com a dupla João Neto e Frederico, “se” eles me escolherem eu vou viver essa imensa experiência e colher os frutos dessa exposição. Estou mergulhado no universo sertanejo, estudando, cuidando da voz, estudando música, eu acredito piamente no estudo para aprimorar talento. E sair por esse Brasil afora fazendo show, levando alegria, momentos inesquecíveis, transbordando força e amor”, adianta.

Assim como Ricco teve que batalhar pelos seus sonhos, o artista deixou uma mensagem de incentivo para quem pretende iniciar uma carreira vivendo daquilo que ama. “Não desista do que enche seu coração de alegria, jamais desista do seu propósito, se por qualquer motivo vocês não puderem exercer o ofício hoje, mantenham-se conectados de alguma forma, isso será o combustível para manter a chama do seu maior desejo acesa”, discursa.

Para quem quiser conhecer mais o trabalho de Ricco Antony e receber em primeira mão as novidades do artista, basta ficar de olho no canal do youtube e nas redes sociais oficiais do cantor sertanejo. youtube/riccoantony