Felipe Zapa embarca em novo projeto e lança o “Zapacast”, voltado a jovens de sucesso

Com pautas direcionadas ao universo do empreendedorismo, youtuber diz estar bastante ansioso com a novidade: “são histórias para que as pessoas se inspirem”

O youtuber e cantor Felipe Zapa embarca em mais um projeto criativo, após encerrar a sexta temporada da websérie “Zapa na Disney”, que mostra as aventuras do apresentador e sua esposa, Vitoria Zapa, pelos parques temáticos da Disney, com dicas e curiosidades sobre os passeios divididas com os quase 16 mil inscritos do canal no YouTube.

Agora, Zapa comanda o “Zapacast”, um podcast voltado a jovens de sucesso, com gravações realizadas em um estúdio em Londrina/PR. “‘A Zapa na Disney’ acabou de acabar (brinca), agora eu tô extremamente focado no podcast. Vou focar bastante, é um novo canal que eu criei paralelo ao meu, só pra o podcast mesmo”.

E continua: “O slogan é ‘inspirando jovens de sucesso’, então assim, vai falar sobre empreendedorismo, motivacional, entretenimento, vou chamar as pessoas para contar as histórias delas, enfim, é mais pra incentivar os jovens a empreender. São histórias para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas se motivem, são assuntos diversos, bem focados nesse sentido”.

Vencedor do Prêmio Jovem Brasileiro de 2015, na categoria “Revelação da TV”, Felipe diz estar bastante animado com o seu novo projeto. “Estou muito ansioso, estreou essa semana, então eu fiz um programa só, tô postando os cortes já, então eu tô na expectativa grande. Vão vir artistas, famosos também vão participar, estamos fechando a agenda, vai ser super bacana. O projeto da minha vida, no momento, é o podcast. Se Deus quiser, vai abençoar e dar tudo certo”.

Carreira iniciou cedo

A vida profissional de Felipe começou ainda aos 14 anos, quando criou o programa amador, onde filmava festas de 15 anos de amigas da escola e as divulgava na internet. Com o sucesso do empreendimento, iniciou também a cobertura de shows e eventos, quando então ficou mais conhecido.

Entre 2008 e 2009, o programa “Zapa” então se expandiu e foi para a Rádio Zone, uma web rádio de alcance nacional, além de ter sido apresentador do programa “Universo Teen” na televisão, gravado no intervalo das escolas, com entrevistas e pautas jovens.

Já na música, Zapa atua como cantor sertanejo, sendo apadrinhado pela dupla Israel & Rodolffo, que participou de uma música gravada por Felipe, “Inventar você”.

Expectativas para 2023

Felipe Zapa pretende focar 100% no novo projeto e dar continuidade à sétima temporada de “Zapa na Disney”. “No ano que vem, vou focar bastante no podcast, no canal, porque esse é só o começo e todo começo é um pouquinho mais devagar. Além disso, vêm outras temporadas do ‘Zapa na Disney’, que a gente vai gravar em Orlando, então vai vir muita coisa legal ano que vem”, finaliza.