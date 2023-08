Felipe Zapa comemora a marca de 100 mil seguidores em seu canal no YouTube

“É um grande marco na minha carreira”, diz o youtuber, empreendedor e cantor

O youtuber, empreendedor e cantor Felipe Zapa segue colecionando marcas positivas. Desta vez, ele atingiu os 100 mil seguidores em seu canal no YouTube: “me sinto muito realizado, pois é um grande marco na minha carreira e um grande sonho”, celebra.

“Muito bom ver essa aceitação e interação dos inscritos”, diz Zapa Crédito: Divulgação



O canal foi criado em 2010, mas Zapa começou a postar vídeos diários e focar sua geração de conteúdo exclusivo em 2022. Desde então, o número de pessoas inscritas não para de crescer. “Fico muito feliz que o público tem gostado do meu conteúdo, que é produzido com muito carinho, é muito bom ver essa aceitação e interação dos inscritos. Agradeço a Deus por mais essa conquista na minha vida. Toda honra e glória a Jesus”, diz Felipe.

Zapa pretende produzir mais conteúdos para o TikTok e Instagram Crédito: Divulgação



Desde os 14 anos com uma vida profissional ativa, Felipe Zapa passou por produção de filmes de festas de 15 anos, cobertura de shows e eventos, pelos programas “Zapa” – com o qual teve alcance nacional – e “Universo Teen” – este na televisão – e ainda atua na música sertaneja, apadrinhado pela dupla Israel & Rodolffo. Mas é na internet que Felipe tem colhido grandes frutos na atualidade.

“Vou estrear um novo formato super legal em estúdio”, afirma Zapa anunciando novidades Crédito: Divulgação



“Com 100 mil inscritos ganhamos a placa de prata do YouTube. Agora a meta é a placa de ouro de 1 milhão de inscritos! Além do YouTube, vou trazer mais conteúdos para o TikTok e Instagram também”, avalia Zapa.



Felipe Zapa conta ainda que mesmo com o crescimento do número de seguidores faz questão de dar atenção a cada um deles. “Sempre com bastante interação dentro do conteúdo, respondendo comentários, sugestões e trazendo o que querem ver. Gosto muito de interagir com os meus inscritos, fico feliz que há um feedback bem positivo dos inscritos com o meu conteúdo”, afirma.



O crescimento do sucesso representado pelos números alcançados são motivo de satisfação, segundo Felipe, além de ser um fator que o impulsiona a querer sempre mais. “Com certeza me motiva! Eu amo muito o que eu faço desde a época que eu era apresentador de TV, tendo ainda um feedback positivo e uma boa interação com o meu público, me motiva cada dia mais!”, detalha.



E os 100 mil seguidores de Felipe Zapa também têm o que comemorar. Ele revela que seu canal agora entra em uma nova fase, com mais conteúdos cada vez mais recheados de atratividade.

“Vai começar uma nova fase de vídeos no canal agora, vou estrear um novo formato super legal em estúdio, trazendo conteúdo de relevância sobre o turismo em Orlando, falando dicas, curiosidades, informações sobre as atrações e parques da cidade de Orlando nos Estados Unidos, vai ser um mega projeto incrível que os inscritos podem esperar para acompanhar, a partir da semana que vem! Muitos que já acompanhavam a minha série Zapa na Disney, vão curtir muito essa novidade”, pontua.