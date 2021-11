Diretor Felipe Bretas fala sobre seu sucesso em 2021 e dá detalhes sobre os projetos para 2022

Em 2021, diretor teve reconhecimento internacional, lançamento de projeto sobre Ziraldo e importantes trabalhos no mercado musical

Sem dúvida alguma, o ano de 2021, foi um divisor de águas profissional para o diretor Felipe Bretas. Mesmo em meio a pandemia, o que culminou em uma série de problemas para o meio cinematográfico pela pausa em gravações e fechamento de cinemas, o profissional viu vários de seus projetos ganharem projeção internacional e sucesso no mercado audiovisual.

A série ‘O Jogo’, gravada em 2019, com produção da Multiphocus e coprodução da Spoiler, após sucesso na Amazon Prime Vídeo, entrou para o catálogo internacional da plataforma, com o nome de ‘The Game’, sendo distribuído para Estados Unidos e Reino pela Amazon Internacional no formato de filme. A trama de ‘O Jogo’ traz 12 atores que ficam confinados em uma casa para disputar quem será o próximo protagonista de uma novela da maior emissora do país. A trama mistura realidade e ficção, tecendo uma crítica ferrenha ao universo dos reality shows, a aposta de Bretas se mostrou certeira e agradou ao público do Brasil e internacional.



Após ‘O Jogo’, Felipe se envolveu em um dos projetos mais esperados do audiovisual em 2021, o documentário ‘Ziraldo – uma obra que pede socorro’, do diretor Gustavo Dannemann, com produção de Felipe Bretas, da Multiphocus. O documentário estreou no dia 7 de novembro no canal History: “É um grande privilégio produzir essa obra única. Ela traz um importante relato pelo olhar do próprio Ziraldo sobre o descaso com a preservação da arte no Brasil”, conta.

E não foi só isso. O diretor adentrou o mundo dos vídeos clipes dirigindo dois clipes no segundo semestre deste ano. Em setembro, ele dirigiu o clipe do DJ e produtor Lucas Frota, radicado em Los Angeles, da faixa “Changes”, feita em parceria com o americano Blakkat: “Gravamos o clipe no Rio de Janeiro, mas com o intuito de comunicar com o mundo, e conseguimos. O clipe tem esse intuito, o de falar das mudanças por um mundo melhor.”

E em seguida, o clipe da versão da cantora Zabelê, com participação de Carlinhos Brown, do clássico “Preta Pretinha”, música de 1972 eternizada na voz de Moraes Moreira: “Zabelê e Brown são muito queridos, educados e profissionais. Para me ajudar, tive dois parceiros de longa data com que tenho sinergia artística para uma codireção; Junior Vieira, que esteve comigo na chamada todo o tempo e dando toda atenção a Zabelê e ao Brown, e Guga Dannemann, que além de ajudar na composição das cenas também assinou a direção de fotografia do clipe”, detalha Bretas.

E para o ano que vem, Felipe pretende lançar um documentário que foi filmado em 2019 com o nome de ‘Aquele Abraço’. “Esse documentário é muito especial, ele destaca um projeto de extrema importância e chama o público para a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e como ações irresponsáveis estão causando danos sérios e que podem ser irreversíveis em alguns casos”, finaliza o diretor que assina a direção ao lado de Ronan Horta.