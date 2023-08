Fechamento de restaurantes preocupa empreendedores da gastronomia; Podcast ‘Fecha a conta, por favor?’ promete soluções

Aprenda com histórias reais e insights de experts para construir um negócio gastronômico sólido

No Brasil, a indústria gastronômica enfrenta uma realidade preocupante: o fechamento constante de restaurantes. Com uma taxa alarmante de encerramentos, muitos empreendedores do mercado de alimentos e bebidas enfrentam desafios consideráveis ao investir em seus próprios estabelecimentos. A incerteza quanto ao futuro do negócio e o medo de fracassar estão entre as maiores barreiras enfrentadas por aqueles que desejam se aventurar nesse setor competitivo.

Novo Podcast “Fecha a conta, por favor?” traz conversas saborosas sobre Gastronomia e Negócios

Um estudo minucioso revela que, em muitos casos, a falta de informação e a ausência de estudos prévios são fatores críticos que contribuem para o fechamento prematuro de restaurantes. Para garantir o sucesso e evitar a armadilha do fracasso, é essencial que os empreendedores conheçam os processos fundamentais que levam um restaurante à prosperidade. Questões como problemas com a vigilância sanitária e erros comuns devem ser considerados para uma gestão consciente e ativa.

Receba insights valiosos de renomados profissionais e evite os obstáculos que levam ao fechamento

Para abordar essa problemática e oferecer soluções práticas, a rede social especializada em gastronomia lançou o podcast “Fecha a conta, por favor?”. Idealizado para conscientizar e capacitar os proprietários de restaurantes, esse podcast inovador mergulha fundo no mundo da gastronomia, proporcionando insights que vão além das panelas. Sob a condução de Jorge Lima, um empresário renomado no setor e fundador do portal Mundo R, os ouvintes são convidados a explorar tópicos como tecnologias aplicadas a bares e restaurantes, mercado, profissionalização, desafios e gerenciamento.

O diferencial do podcast “Fecha a conta, por favor?” está na seleção criteriosa de convidados especiais. A cada episódio, um profissional experiente compartilha sua visão única sobre o universo da gastronomia, proporcionando aos ouvintes uma oportunidade rara de acesso aos segredos do setor. Marcos Allan, Gerente de Produto da ePed, uma das principais empresas de tecnologia para gastronomia, e Victor Macambira, CMO da GASS Company, são apenas dois dos nomes confirmados para enriquecer as conversas e oferecer insights valiosos.

Os episódios do podcast são lançados todas as quartas-feiras no canal Mundo R no YouTube, às 10 da manhã. Além disso, as redes sociais também oferecem atualizações, cortes e informações sobre os próximos convidados. Se você é um amante da gastronomia, seja um proprietário de restaurante, chef, entusiasta ou simplesmente curioso, “Fecha a conta, por favor?” é uma oportunidade imperdível para se inspirar, aprender e se divertir enquanto descobre os segredos por trás dos pratos deliciosos que encontramos ao sair para comer.