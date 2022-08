Favela Marte, em São José do Rio Preto, será a primeira a ter tecnologia 5G do Brasil

Parceria TIM e Gerando Falcões viabilizam o projeto Favela 3D de transformação, envolve também Motorola e American Tower e tem previsão de entrega no segundo semestre de 2023

Em breve os moradores da Favela Marte, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, terão pleno acesso ao 5G em hubs comunitários de tecnologia. Isso será uma revolução tecnológica a acontecer na periferia.

Favela Marte se tornará a primeira comunidade do Brasil plenamente conectada ao 5G

A Favela Marte se tornará a primeira comunidade do Brasil plenamente conectada ao 5G por meio de hubs tecnológicos. A iniciativa pioneira da ONG Gerando Falcões conta com a parceria da TIM, que proverá toda a conectividade, em linha com seu compromisso com a inclusão digital dos brasileiros. Motorola e American Tower também estão envolvidos no projeto, disponibilizando os equipamentos que serão usados pelos moradores e a instalação de infraestrutura, respectivamente.

“Vamos dar um salto com esse projeto pioneiro: o melhor da tecnologia vai chegar na favela. A periferia, geralmente, é a última a receber a inovação e, dessa vez, queremos acelerar o processo, conectando a comunidade ao 5G e proporcionando uma série de ações e acesso a serviços digitais graças a essa tecnologia. O que vamos fazer na favela Marte vai ficar para a história”, empolga-se Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões.

A TIM foi a primeira operadora a lançar, em julho, a chamada conexão “pura”, ou Standalone, em Brasília. A tecnologia já está disponível nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa e, em breve, chega a outras cidades. A nova rede oferece velocidades de navegação até 100 vezes maiores que as do 4G e com baixa latência, o que possibilita diferentes iniciativas de inclusão social e digital.

Parceria TIM e Gerando Falcões viabilizam o projeto Favela 3D de transformação

“O 5G tem um grande potencial de transformação e, por isso, trabalhamos para liderar a implementação da tecnologia no Brasil, fazendo com que ela chegue a mais pessoas rapidamente. A conexão da Favela Marte faz parte desse compromisso”, explica o CEO da TIM, Alberto Griselli.

O executivo destaca que a empresa quer ir além da conectividade, atrelando sua rede de parceiros ao projeto: “vamos entregar o melhor da tecnologia na comunidade, com iniciativas que podem englobar educação à distância, serviços financeiros, telemedicina, ações de empreendedorismo com o Instituto TIM e inclusão de mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Com o 5G, os moradores terão novas possibilidades e estamos orgulhosos de fazer parte dessa evolução”, finaliza o executivo.