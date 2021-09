Faustão na Band vem com novidades para 2022

A Band anunciou hoje sua grade de programas para 2022 em evento realizado para convidados.

A Band anunciou sua grade de programas para 2022. Muitas novidades estão entre os projetos da emissora e seus novos contratados, entre eles, um dos maiores comunicadores do Brasil, Fausto Silva. A notícia da contratação de Faustão rodou os sites de notícias logo quando o apresentador se desligou da Rede Globo. Para quem não lembra, Fausto trabalhou na Band por um bom tempo, quando apresentou o programa Perdidos na Noite, transmitido por todo Brasil.



Com diria o ditado – “O bom filho à casa torna” – Fausto Silva terá um programa exibido de segunda a sexta em horário nobre e como definiu o depoimento de sua equipe, que foi exibido neste evento promocional da Band. Importante ressaltar também que o apresentador não abriu mão de sua equipe de produção. Ele também contratou sua irmã, Leonor Corrêa. O roteiro e a produção do programa ficará sob a responsabilidade de sua esposa, Luciana Cardoso.



As bailarinas do Faustão se apresentaram dançando diversos ritmos musicais e também fecharam o evento que foi apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Carmargo



No evento de apresentação da grade de programas da Bandeirantes para 2022, um grupo que não poderia faltar, as bailarinas do Faustão se apresentaram dançando diversos ritmos musicais e também fecharam o evento que foi apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Carmargo, que é importante ressaltar, se mostram muito animados com a chegada do apresentador e comunicador na emissora.

O apresentador não esteve presente como aconteceu com outros nomes contratados pela emissora paulista, por motivos de cláusulas contratuais, portanto sua equipe que esteve a frente no evento



Quanto à estreia, em janeiro do próximo ano já poderemos ver Faustão em horário nobre na Band.

