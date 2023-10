Fátima Bernardes estreia no GNT com programa ‘Assim Como a Gente’

Conversas sinceras e reveladoras marcam a chegada da apresentadora ao canal

No vídeo de hoje, vou falar sobre a estreia emocionante de Fátima Bernardes como apresentadora do programa ‘Assim Como a Gente’ no canal GNT. Com um formato inovador, o programa promete revelações e conexões autênticas entre celebridades.

Fátima Bernardes conduz programa de conversas únicas no GNT

Conversas sinceras e reveladoras norteiam o ‘Assim Como a Gente’, que estreia no dia 13 de outubro, às 21h30. A cada episódio, Fátima Bernardes receberá dois convidados que possuem desafios em comum e compartilharão relatos, se deixando conduzir pela sintonia e suas afinidades. O programa dá voz à plateia, propiciando momentos de conexão genuína.

GNT recebe Fátima Bernardes em ‘Assim Como a Gente’

O programa foi idealizado por Carlos Jardim, Diretor Geral e Roteirista Final, que também convidou Fátima para comandar a apresentação. Os dez episódios foram gravados nos Estúdios Globo, e na estreia, Fátima recebe Ludmilla e Lulu Santos. Entre os convidados, estão Cauã Reymond, Ivete Sangalo, Taís Araújo, e muitos outros.

Cada episódio traz um tema principal, e os artistas vão conversar sobre diversos aspectos que vão desde a carreira até as vivências pessoais, passando por assuntos como sexualidade, resistência, maternidade e paternidade, entre outros.

O ‘Assim Como a Gente’ tem direção artística de Fellipe Ayala e vai ao ar no GNT e no Globoplay, às sextas-feiras, às 21h30. Este é um programa que promete tocar o coração dos espectadores, oferecendo conversas autênticas e reveladoras com algumas das maiores celebridades do Brasil. Não perca essa estreia emocionante no GNT!