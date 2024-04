FARM, Adidas e Flamengo lançam nova edição de t-shirts em parceria icônica

A FARM, Adidas e Flamengo lançaram uma lançam nova edição de t-shirts em uma parceria icônica que promete acelerar corações de torcedores do time carioca em preto e vermelho.

Campanha tem o tema “Flamengo é coisa de tradição” Nova coleção faz parte da comemoração de 10 anos de FARM e Adidas



Em 2015, a parceria lançou três t-shirts que se tornaram paixão nacional e viraram até item de colecionador. Quase 10 anos depois, o novo lançamento vem em três estampas exclusivas e diversas modelagens. T-shirt, vestido, slipper, chinelo, short, bermuda e casaco exaltam o preto e vermelho do time. Com o tema “Flamengo é coisa de tradição”, a campanha convidou avós e netas torcedoras para estamparem o conteúdo. Em uma sessão de fotos vestindo os produtos, elas trazem a energia e emoção das ruas do Rio em dias de jogos, que atravessa gerações e exalta essa parceria que já virou um clássico.

“A primeira coleção da Adidas e da FARM com o Flamengo foi um sucesso absoluto e, até hoje, é objeto de desejo das nossas torcedoras. Estamos muito animados para essa segunda leva”, celebrou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

Coleção tem t-shirt, vestido, slipper, chinelo, short, bermuda e casaco

Créditos: Divulgação



A nova coleção faz parte da comemoração de 10 anos de FARM e Adidas, que contará com diversos drops ao longo de 2024. A estamparia original da FARM e as três listras mais famosas do mundo celebram criações únicas ao longo da década, unindo o colorido brasileiro e a energia urbana.



Depois de lançar o drop “O SOL”, que traduz a essência dos dias de verão, agora é a vez do Flamengo fazer parte da celebração, com produtos para quem quer garantir o look da sorte estampado de FARM e Adidas.



Os produtos FARM + Adidas + Flamengo estarão disponíveis a partir do desta terça-feira, 16 de abril, no site, app e lojas selecionadas da FARM no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e globais na Europa, além das lojas oficiais e site da adidas e Flamengo.