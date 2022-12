Famosos alertam sobre a importância da prevenção ao câncer de pele

O Dezembro Laranja é promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)

Os atores Tony Ramos e Carmo Dalla Vecchia, o jornalista Phelipe Siani, a atriz e escritora Ingra Lyberato e as atletas de vôlei de praia Jacqueline Silva e Ágatha Rippel, declararam apoio à Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, o Dezembro Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Tony Ramos lembra sobre a importância de cuidar da pele, que é o maior órgão do corpo

Em vídeos especialmente gravados para a iniciativa em 2022, essas celebridades emprestaram imagem e voz para alertar a população, os profissionais de saúde e os governantes para o desafio de enfrentar essa doença, que é o tipo de neoplasia mais prevalente no Brasil, com cerca de 185 mil novos casos ao ano.

Em 2022, com o mote “Não espere até sentir na pele”, a campanha Dezembro Laranja coloca no centro dos debates os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de sua profissão. Quando descoberto no início, o câncer de pele tem mais de 90% de chances de cura. Por isso, na visão da SBD, deve ser redobrado o esforço para que a população fique atenta aos sinais e sintomas, buscando ajuda junto ao médico dermatologista assim que os notar.

Carmo Dalla Vecchia dá dicas de medidas simples, que podem ser incorporadas na rotina para proteger a pele

O ator Tony Ramos lembrou sobre a importância de cuidar da pele, que é o maior órgão do corpo. “Procure evitar que a sua pele seja exposta de forma indevida ao sol. Além do envelhecimento precoce e do surgimento de marcas, essa falta de cuidado pode abrir caminho para o câncer de pele”, alertou.

Por sua vez, Carmo Dalla Vecchia deu dicas de medidas simples, que podem ser incorporadas na rotina para proteger a pele dessa doença. “Use sempre protetor solar, não esqueça de colocar chapéu ou boné e óculos escuros quando for ficar exposto ao ar livre e evite exposição ao sol em horários em que as temperaturas são mais altas”, explicou.

Ingra Lyberato alertou, principalmente, para quem trabalha de sol a sol de forma contínua

O jornalista Phelipe Siani abordou em sua mensagem o tema da fotoproteção, que são medidas adotadas no cotidiano para proteger dos raios solares. “Para começar, use protetor solar com regularidade. Você também pode e deve abusar de chapéus, óculos de sol e camisetas com tecidos especiais. Se tiver dúvidas, converse com o médico dermatologista”, enfatizou.

A atriz e escritora Ingra Lyberato alertou, principalmente, para quem trabalha de sol a sol de forma contínua. “Quero mandar um recado para todos os trabalhadores que estão todos os dias nas ruas, no mar e no campo, se expondo ao sol. É preciso se proteger da exposição contínua aos raios solares. Sem esse cuidado, aumenta o risco de surgimento de câncer de pele”, afirmou.

Já a campeã olímpica de vôlei de praia Jacqueline Silva deu dicas para evitar que a exposição ao sol possa causar problemas ao longo do tempo. “Sempre que possível, busque abrigo dos raios solares em barracas, guarda-sóis e varandas. E atenção: essas dicas não valem só para quem está na praia ou de férias. São recomendações importantes para todas as pessoas que se expõem à luz solar durante o trabalho. Converse com o médico dermatologista, ele está preparado para nos orientar”, disse.

Finalmente, a vice-campeã olímpica Ágatha Rippel orientou: quem quiser saber mais sobre câncer de pele deve conversar com um médico dermatologista ou visitar o site da SBD. “Lá tem muitas informações úteis e confiáveis que vão fazer bem para você e a sua família”, explicou.