Facundo Guerra, um dos mais importantes empresários do país, é convidado para o júri do prêmio Jabuti na categoria Economia Criativa

Em 2022, o Prêmio Jabuti, o mais estimado e tradicional Prêmio do Livro no Brasil, contou com um grande reforço entre os jurados: Facundo Guerra, um dos empreendedores mais influentes do mundo. Aliás, não dá para resumi-lo apenas pela sua louvável jornada no empreendedorismo porque além de criador de mais de vinte negócios, Facundo é engenheiro de alimentos, jornalista, professor e doutor em Ciências Políticas. Além da missão que mais o orgulha: ser pai.

O argentino radicado no Brasil é considerado um dos mais bem sucedidos empresários do país. O CEO do grupo Vegas, uma companhia que gerencia casas noturnas no centro de São Paulo, conta como foi o convite para participar do júri na categoria de Economia Criativa. “Quando recebi o convite por email, foi uma honra muito grande, aceitei, mas também fiquei muito surpreso, eu confesso. Até incrédulo, eu diria”,revela.

Facundo conta ainda que está na expectativa para conhecer o vencedor da edição de 2022 do Prêmio Jabuti. “Eu já li as obras, já dei minhas notas, então agora a expectativa está por conta do resultado para saber quem ganhou”, anseia. É válido lembrar que o vencedor ou vencedora da categoria Livro do Ano será premiado com a estatueta e o valor de R$ 100 mil. Caso a obra premiada seja uma coautoria, o prêmio em dinheiro é dividido, após a dedução dos impostos legais. Os editores das publicações premiadas são contemplados com a estatueta do Prêmio Jabuti.

Em 2017, Facundo Guerra lançou seu primeiro livro, o “Empreendedorismo Subversivo” e em 2019 também lançou um livro com suas fotos sobre São Paulo chamado de “São Paulo, Eixo Z”. Em 2019, recebeu da Câmara de Vereadores de São Paulo o título de Cidadão Paulistano. Em 2020, abriu seu projeto de hotel descentralizado usando casas flutuantes chamado Altar. Em 2021, seu curso de empreendedorismo atendeu mais de 2.500 alunos. Neste mesmo ano, participou da sexta temporada do programa Shark Tank Brasil, e inaugurou o bar Infini, escondido no mais tradicional restaurante francês de São Paulo, o La Casserole. Em 2022, lançará seu podcast para a plataforma Originals do Spotify e estreará Shaking the Bar, no qual será anfitrião de um reality show sobre entretenimento, no canal Sony.

Para conhecer as demais categorias e jurados selecionados para essa edição, você pode acessar o site oficial da premiação: https://www.premiojabuti.com.br/jurados-2022/