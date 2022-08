Facundo Guerra recebe os investidores do Shark Tank Brasil em seu podcast “Divã de CNPJ”

Série especial traz conversas com Felipe Titto, Caito Maia, José Carlos Semenzato e Carol Paiffer, além de Fernanda Dias Coelho, participante da 5ª temporada do Shark Tank Brasil, CEO & Founder da empresa Deixa Ela Treinar

O empresário Facundo Guerra, conhecido como o “Rei da Noite de São Paulo”, recebe em seu podcast “Divã de CNPJ” os investidores da edição 2022 do Shark Tank Brasil, reality show que tem como objetivo dar visibilidade a novos negócios e projetos empreendedores. O podcast tem produção da Pod360 – maior hub brasileiro dedicado exclusivamente à produção e gestão de podcasts profissionais.

O empresário Facundo Guerra, conhecido como o “Rei da Noite de São Paulo”, recebe em seu podcast “Divã de CNPJ” os investidores da edição 2022 do Shark Tank Brasil

Dono e CEO do Grupo Vegas, que opera as casas Lions, Yatch, Z Carniceria, Bar dos Arcos e Cine Joia, Facundo Guerra, receberá no podcast os investidores Felipe Titto, Caito Maia, José Carlos Semenzato e Carol Paiffer, em conversas sobre a jornada profissional dos Sharks (ou Tubarões), os altos e baixos de suas carreiras e com muitas dicas para quem busca embarcar na longa jornada do empreendedorismo até o sucesso.

A minisérie do podcast “Divã de CNPJ”, que estará disponível em todas as plataformas de áudio e também no canal oficial do podcast no YouTube, receberá ainda Fernanda Dias Coelho, participante da 5ª edição do Shark Tank Brasil e hoje sócia de Carol Paiffer na empresa Deixa Ela Treinar. Na conversa, Fernanda irá revelar a evolução do seu negócio após o aporte de Carol, contará alguns dos conselhos recebidos nos bastidores e as dificuldades em erguer do zero um negócio de sucesso.

A minisérie do podcast “Divã de CNPJ”, que estará disponível em todas as plataformas de áudio e também no canal oficial do podcast no YouTube

“O Shark Tank Brasil amplificou a discussão do empreendedorismo para a casa das pessoas, motivando milhões de brasileiros a se educarem para minimizar o risco na hora de abrir um negócio. Recebemos esses grandes investidores, que generosamente compartilharam suas experiências e histórias com um público sedento por suas histórias no mundo dos negócios, dos acertos aos erros, para nossa audiência saiba como conseguir atenção de investidores para seus negócios, e especialmente com quantos ossos se faz um tubarão”, afirma Guerra.

O primeiro episódio da série, que terá a presença do ator e empresário Felipe Titto, estreia nesta quarta-feira (31). Disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, os novos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 7h.

“O Shark Tank Brasil amplificou a discussão do empreendedorismo para a casa das pessoas”, afirma Guerra

Sobre a POD360

A Pod360 é o primeiro e maior hub brasileiro dedicado exclusivamente à criação de podcasts profissionais. Uma empresa de inteligência estratégica para conteúdo em áudio especializada em produção e gestão de podcasts. Formada por um time de profissionais que tem dedicação total aos podcasts, a Pod360 tem como missão transformar esse formato em uma parte importante no cenário de conteúdo e mídia para corporações e pessoas. Para a Pod360, vozes unidas são a mais poderosa forma de comunicação.