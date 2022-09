Faculdade de São Paulo oferece mil vagas gratuitas para atendimento nutricional

Consultas são para pessoas obesas, praticantes de atividades físicas, entre outras

O Ambulatório de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, na Vila Carmosina, em São Paulo, está com inscrições abertas para mil vagas, gratuitas, para atendimento nutricional à população.

As consultas contam com planos alimentares individualizados, considerando a proposta de mudança de hábitos alimentares e atendendo situações relacionadas à perda ou ganho de peso, reeducação alimentar, portadores de doenças crônicas, praticantes de atividades físicas e orientação nutricional.

Os atendimentos têm duração de uma hora e acontecem de terça e quinta-feira, às 8h, 9h e 10h. As consultas são realizadas por alunos do último ano do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina com supervisão direta de um professor. Para utilizar o serviço não é preciso obter encaminhamento médico.

Segundo Irani Gomes dos Santos Souza, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, a proposta dos atendimentos é de acompanhamento nutricional e não apenas de ações pontuais. “As consultas visam auxiliar na melhora da qualidade vida da pessoa a quem o cuidado será prestado, visando desde controle de peso e evitar ou minimizar ação de algum fator que possa agravar a saúde”, explica.

As consultas devem ser agendadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, diretamente na recepção da Faculdade Santa Marcelina ou pelo telefone (11) 2217-9110 – Ramal 9142. O Ambulatório de Nutrição da Instituição fica localizada no 4º andar da unidade Itaquera, localizada na rua: Cachoeira Utupanema, 40 – Vila Carmosina, São Paulo.

Agendamento:

Ambulatório de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina

Local: Rua: Cachoeira Utupanema, 40 – Vila Carmosina, São Paulo

Atendimento gratuito

Telefone: (11) 2217-9110 – Ramal 9142