Faculdade Anhanguera de Taguatinga oferece bolsas integrais e parciais para estudantes que se destacarem no Vestibular

A Faculdade Anhanguera, localizada na unidade de Taguatinga, está promovendo uma nova edição do seu vestibular nos dias 6, 7 e 8 de julho. Essa é uma excelente oportunidade para os estudantes que desejam iniciar uma graduação, pois a instituição está oferecendo bolsas integrais e parciais aos que se destacarem na prova.

O estudante que obtiver a melhor posição no vestibular terá a chance de estudar com uma bolsa de 100% durante todo o curso, em qualquer área oferecida pela instituição. Além disso, outros 10 alunos que também obtiverem bons resultados serão contemplados com bolsas parciais para o curso de seu interesse.

Anhanguera oferece bolsas integrais e parciais para estudantes que se destacarem no Vestibular. Créditos: Divulgação

A Anhanguera busca incentivar e abrir suas portas para todos os interessados em obter uma educação de qualidade. A instituição acredita no poder transformador do estudo e tem como objetivo promover a inovação, o empreendedorismo e a empregabilidade dos seus alunos.

Vale ressaltar que a Faculdade Anhanguera de Taguatinga obteve nota máxima (5 estrelas) após o recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Isso comprova o compromisso da instituição em oferecer uma educação de qualidade e alinhada às demandas do mercado de trabalho.

A Anhanguera é conhecida por fornecer educação de qualidade e conteúdo relevante para o mercado de trabalho por meio de seus diversos cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres, preparatórios e técnicos. A instituição também oferece programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais e professores altamente qualificados.

Além disso, a Anhanguera contribui com a comunidade por meio de seus serviços nas clínicas-escola, na área de saúde, e nos núcleos de práticas jurídicas. A instituição valoriza o compartilhamento de conhecimento e busca impactar positivamente as comunidades ao seu redor. Com 106 unidades próprias e 1.398 polos em todo o país, a Anhanguera está presente em todas as regiões brasileiras, levando educação de qualidade para milhares de estudantes.

Serviço:

Vestibular Anhanguera com bolsas integrais e parciais: Faculdade Anhanguera Taguatinga

Endereço: QS 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Shopping, Águas Claras/Taguatinga, no município de Brasília – Distrito Federal

Contato: (61) 99590-2800

Inscrições: Acesse o forms