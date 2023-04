Fabinho Testado acumula mais de 30 milhões de visualizações e mostra que é sucesso na música

O artista de 28 anos, gerenciado pelos mesmos empresários de João Gomes e Tarcísio do Acordeon, é uma das grandes apostas na indústria musical do país

Com mais de 30 milhões de visualizações no Youtube, Fabinho Testado tem conquistado o Brasil com sua música envolvente. O artista de 28 anos é agenciado pelos mesmos empresários de outros grandes nomes da nossa música, como João Gomes e Tarcísio do Acordeon. Fabinho não esconde seu grande amor pela música: “A música me escolheu. Ela é algo que está presente na minha vida desde minha infância, com o decorrer do tempo, as oportunidades foram surgindo, com sabedoria fui abraçando as oportunidades e hoje me encontro aqui trabalhando e me dedicando cada vez mais”, diz ele.

Logo que terminou o ensino médio, Fabinho cursou a faculdade de jornalismo e dividiu o tempo entre a graduação e a música. “Uma vez, liguei para o meu avô e perguntei se ainda tinha uma sanfona velha guardada e ele me enviou o instrumento na hora”, lembra ele.

Quando Fabinho Testado tirou as primeiras notas da sanfona, ele ainda não tinha o sonho de ser cantor e apenas fazia composições. “Minhas primeiras composições foram gravadas por amigos, bandas locais, eu não cobrava valor nenhum pra eles gravarem, eu só queria que minhas músicas chegassem aos ouvidos das pessoas”, revela Fabinho.

Hoje, Fabinho tem diversas canções e até música em uma grande produção da TV Globo. “. Tenho músicas gravadas por vários artistas nacionais do forró, como Wesley safadão, gravou a música “Chamego viciante” o Raí saia Rodada, gravou a música “Cheiro do mato” música que foi tocada na novela Pantanal”, conclui.