Exposição inédita “Kandinsky – O Passeio dos Sentidos” chega ao Shopping Iguatemi Campinas

Público terá a possibilidade de interagir de forma inovadora com as obras do artista



Wassily Wassilyevich Kandinsky (1866 -1944), o grande artista plástico russo, professor da Bauhaus e introdutor da abstração no campo das artes visuais, tem exposição inédita no Shopping Iguatemi Campinas. Em um circuito inovador, o evento oferece a exploração e o diálogo entre cores e formas com o objetivo de proporcionar uma experiência cultural, estética e sensorial que conecta com as emoções do público.

Visitantes poderão (re)descobrir Kandinsky de forma intuitiva

Os visitantes poderão (re)descobrir Kandinsky de forma intuitiva através de um circuito de experiências imersivas e brincadeiras interativas que reagem aos movimentos dos participantes. Um passeio pelas obras e pela mente deste grande gênio da arte abstrata, cujo vocabulário visual desenvolveu-se em três fases: desde suas primeiras telas figurativas e seu simbolismo divino para suas composições arrebatadoras e operísticas, até seus planos de cor tardios, geométricos e biomórficos.

Exposição tem o objetivo de proporcionar uma experiência cultural, estética e sensorial

Com os ambientes “De Advogado a Artista”; “Para Além da Matéria”; “O Sentido das Cores”; “Síntese das Artes”; “As Cores da Música”; “Círculos Concêntricos” e ainda na área externa com uma linha do tempo impressa, a exposição “Kandinsky – o Passeio dos Sentidos” é uma oportunidade única de experienciar arte, cultura, história e tecnologia através das obras de Kandinsky em um percurso inédito.

A exposição “Kandinsky – o Passeio dos Sentidos” é uma realização da YDreams Global, com cerca de 900 projetos em mais de 30 países e que vem redefinindo o conceito de interatividade e imersão no mercado, destacando-se pela combinação única de tecnologia, design e estratégia em seus projetos.

O resultado são projetos inovadores como lojas conceito, stands corporativos tecnológicos, museus interativos, exposições imersivas, publicidade interativa em cinemas e espetáculos, expositores sensoriais para varejo e brand experience para eventos.

Wassily Wassilyevich Kandinsky (1866 -1944)

Serviço

“Kandinsky – o Passeio dos Sentidos”, de 27 de outubro até 27 de novembro.

Shopping Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas – SP.

Segunda a sexta: 12h às 20h, Sábados: 10h às 22h e domingos e feriados: 12h às 20h.

Valores:

Inteira R$20,00 e meia-entrada R$10,00 segunda a sexta-feira,

Inteira R$30,00 e meia-entrada R$15,00 sábados, domingos e feriados.

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/77245/d/161900