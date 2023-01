Exposição de figurinos originais do filme “I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston” chega no Iguatemi São Paulo

O evento que acontece do dia 18 ao dia 23 de janeiro contará com os looks que foram usados pela premiada protagonista Naomi Ackie

Para comemorar a estreia do filme “I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston” da Sony Pictures, que aconteceu no dia 12 de janeiro, a rede Iguatemi ganha uma exposição itinerante de figurinos icônicos usados no filme. O Iguatemi São Paulo é o segundo da rede a receber a exposição, do dia 18 ao dia 23 de janeiro, localizado em frente a Pati Piva.

guatemi São Paulo recebe exposição de figurinos originais do filme “I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston”. Créditos: Divulgação

Os looks expostos foram usados pela premiada protagonista Naomi Ackie, que interpreta a lenda Whitney Houston, em momentos inesquecíveis da carreira, como na gravação do clipe de How Will I Know e no show do Radio City Music Hall de 1990.

O filme é uma poderosa e triunfante celebração da incomparável Whitney Houston. Créditos: Divulgação

I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston é uma poderosa e triunfante celebração da incomparável Whitney Houston. Dirigido por Kasi Lemmons, escrito pelo indicado ao Oscar Anthony McCarten, produzido pelo lendário produtor musical Clive Davis e estrelado pela ganhadora do Prêmio BAFTA Naomi Ackie, o filme é um retrato da complexa e multifacetada mulher por trás da voz. Da garota do coral de Nova Jersey a uma das mais recordistas e premiadas artistas de todos os tempos.

Confira a programação completa da exposição:

JK Iguatemi, São Paulo — 11/1 a 15/1

Iguatemi São Paulo –18/1 a 23/1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Market Place Shopping Center, São Paulo –25/1 a 30/1

Iguatemi Alphaville, Barueri — 01/2 a 06/2

Iguatemi Campinas –08/2 a 13/2