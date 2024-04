ExpoLondrina brilha com a estreia do Circuito Sertanejo 2024 na Globo

Em uma noite que promete ser memorável para os amantes da música sertaneja, a Globo, em conjunto com o Multishow e o Globoplay, traz para o público a primeira etapa do Circuito Sertanejo 2024, direto da ExpoLondrina. O evento, marcado para acontecer no dia 13 de abril, a partir da meia-noite, contará com a apresentação de grandes nomes do sertanejo atual, como Fernando & Sorocaba, Luan Pereira e Malifoo, garantindo uma experiência inesquecível para os fãs do gênero.

Com uma proposta inovadora de transmissão aberta para não assinantes no Globoplay, o festival visa alcançar uma audiência ainda maior, reforçando o compromisso da Globo em promover a cultura e a música brasileira. A apresentação ficará por conta de Laura Vicente, Chinaína, André Piunti, Kenya Sade e Rafa Kalimann, que juntos, trarão os melhores momentos dos shows em um programa especial na TV Globo, após o ‘Fantástico’.

Esta edição do Circuito Sertanejo, que teve início em 2022, continua a celebrar a música sertaneja, conectando fãs de todo o Brasil em um circuito que abrange seis cidades estratégicas. Além de Londrina, o festival passará por Ribeirão Preto, Pedro Leopoldo, Barretos, Jaguariúna e Caldas Novas, reunindo alguns dos maiores ídolos da música sertaneja.

A iniciativa é fruto de uma parceria única entre a Globo, a Ambev, através da Together, e a Diverti, evidenciando o poder de colaboração na promoção de eventos de grande porte. O Circuito Sertanejo não é apenas um festival; é uma celebração da cultura sertaneja, uma ode à música que move o país.

Com patrocínio de gigantes como Brahma, Ballantines e Volkswagen, a transmissão das etapas do Circuito Sertanejo representa um marco para a indústria do entretenimento brasileiro, prometendo levar aos espectadores momentos de pura emoção, talento e, claro, muita música boa. Fique ligado, pois a Globo, o Multishow e o Globoplay estão prontos para fazer história com o Circuito Sertanejo 2024!