Exossomos: a revolução na dermatologia regenerativa

Exossomos, uma tecnologia que tem causado uma revolução na dermatologia regenerativa. a Dra. Sheila Siqueira Andrade, Doutora em Ciência e Sócia-fundadora da Glia Innovation, fala sobre como essa tecnologia está transformando os tratamentos capilares e dermatológicos, com potencial para revolucionar a área.

Tecnologia permite tratamento de queda de cabelo e redução de linhas de expressão



A Glia Innovation, empresa brasileira de biotecnologia, está na vanguarda da dermatologia regenerativa com o uso inovador de exossomos. “Os exossomos são nanovesículas extracelulares que desempenham um papel fundamental na comunicação intercelular”, explica a Dra. Sheila. “Através do estudo aprofundado da estrutura e composição dessas vesículas, desenvolvemos sistemas tecnológicos que mimetizam essa comunicação, restabelecendo a comunicação natural da pele.”, acrescenta.

A reposição dos exossomos é um tratamento anti-envelhecimento eficaz



A tecnologia permite tratamento de alopecias e queda de cabelo e na redução de sinais e linhas de expressão, aumentando a firmeza da pele, clareamento de hiperpigmentação solar e quadros de melasma. “A tecnologia Exos mimetiza a comunicação célula-célula original, transportando e liberando fatores de crescimento e outros bioativos que reduzem a inflamação durante o envelhecimento e ativam a regeneração da pele. Com o tempo, a produção natural de exossomos diminui, levando ao envelhecimento cutâneo. A reposição destas estruturas é um tratamento anti-envelhecimento eficaz para uma pele saudável e renovada”, destaca Dra. Sheila.

Exossomos são nanovesículas extracelulares com papel fundamental na comunicação intercelular

Créditos: Divulgação



A Glia investe em pesquisa e desenvolvimento para explorar ao máximo a tecnologia Exos, reativando o processo de comunicação célula-célula em sua totalidade. Além de expandir a linha de produtos e investir em outras áreas de pesquisa e desenvolvimento. “Estamos comprometidos em educar e conscientizar o público sobre os benefícios dos exossomos. Participamos de eventos como a Global In Cosmetics e o New York Suppliers Day, divulgando nossas inovações”, afirma Dra. Sheila.

Teste apontam ativação completa do processo de regeneração cutânea



Testes de segurança e toxicidade foram realizados em modelos celulares que reproduzem o quanto possível as condições reais da pele. Além de testes clínicos de segurança e eficácia percebida em condições reais de uso. “Os resultados dos nossos testes clínicos são proeminentes e certificam a ativação completa do processo de regeneração cutânea. Utilizamos os mais modernos sistemas de biologia celular para entender os efeitos das nossas inovações sobre as células humanas.”, pontua Dra. Sheila Siqueira Andrade.