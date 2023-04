Existe fórmula mágica para aumentar a produção de leite materno? Especialista explica

Ana Carolina Ferreira, consultora em amamentação, esclarece dúvidas comuns entre mamães sobre o assunto

Chás, canjica, abacate, suco de uva, entre outros. As dicas e superstições caseiras para aumentar a produção de leite materno são diversas, mas a última do momento foi em torno de um cookie com ingredientes estimulantes para lactação, que se tornou uma febre nos EUA, recentemente.

A especialista também salienta a importância de fazer ordenha com frequência por ser um estímulo positivo para o corpo da mãe

No entanto, um estudo publicado em abril no The American jornal of Clinical Nutrition sugere que mulheres que ingerem esses biscoitos diariamente não apresentam diferença na produção de leite materno, se comparado com mães que não o comem. Isso porque, segundo a especialista em amamentação, Ana Carolina Ferreira, o que faz o corpo produzir leite é a mãe estar relaxada e a própria frequência da ordenha.

Para a consultora de amamentação, a mãe se manter hidratada e relaxada é o único caminho para garantir a produção do leite materno

Para a realização do estudo, os pesquisadores de quatro universidades norte-americanas analisaram 176 mulheres que estavam amamentando bebês saudáveis de 2 meses de idade. O leite materno era a única fonte de energia deles. Algumas voluntárias foram aleatoriamente instruídas para comerem os biscoitos de lactação que continham ingredientes que aumentam a produção de leite enquanto outras foram orientadas a comerem biscoitos comuns, com calorias e apresentação semelhantes, mas sem os ingredientes. A ingestão diária de ambos os grupos era de 57 gramas. Após um mês, os pesquisadores concluíram que não houve diferença na produção de leite materno entre os grupos de controle e o experimental.

Especialista comenta polêmica do biscoito que promete aumentar a produção de leite materno

“Quando uma mãe está sem conseguir produzir leite para seu filho e o vê perdendo peso, com fome e chorando, ela certamente vai recorrer às pílulas mágicas, em meio ao desespero”, justifica a consultora em amamentação Ana Carolina. No entanto, segundo a especialista, não existe atalho nesse quesito e o que realmente vai aumentar a produção de leite materno é o momento de descanso da mãe. “Quando uma mulher que está amamentando come um biscoito comum ou algo que ela goste, a sensação de prazer que ela vai ter naquele momento vai lhe proporcionar um relaxamento. O mesmo vale para ‘chás estimulantes de leite’, que em sua maioria são compostos de camomila, marcela e outros ingredientes conhecidos por serem calmantes, ou seja, o que ajuda uma mãe a produzir leite é ela estar relaxada e hidratada”, pontua.

Além disso, o aumento da produção de leite exige uma rotina de ordenha com frequência, explica a consultora em amamentação. “O que realmente aumenta a produção da mãe é o estímulo. É avisar o corpo que ela precisa aumentar a produção de leite e a única forma de fazer isso, se o bebê não estiver mamando, é através da ordenha”, explica Ana Carolina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ana conclui dizendo que a ordenha é um estímulo positivo para o corpo e precisa ser realizada com certa frequência para manter a produção de leite materno em bons níveis. Nesse cenário, as bombas, sejam manuais ou elétricas, facilitam o processo para as mães que estão amamentando ou fazendo o aleitamento materno.