Exclusivo: Jovem Pan News transmite jogo do brasileirão com Vampeta e Nilson Cesar como comentaristas

A TV Jovem Pan News anuncia que vai exibir a partida ente Athletico-PR e Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de futebol acontece na próxima terça (16), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A transmissão será aberta meia hora antes. A partida também será transmitida na rádio, em AM e FM.

A tV JP News terá Nilson Cesar, Bruno Prado e Vampeta no estúdio e Caique Silva no estádio.

No rádio estarão os comentaristas Fausto Favara, Flavio Prado e Pedro Marques.



O líder Atlético-MG dá mais um passo em direção ao título e busca quebrar um jejum de 50 anos sem levantar a taça de campeão brasileiro. Já o Athletico-PR sonha com uma vaga na Libertadores da América.

O canal Jovem Pan News está disponível na frequência número 576 da operadora Claro e streaming Claro TV BOX, 581 da Vivo TV + Vivo Play, e 576 da Sky e DirectvGo. Além disso, é transmitido nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

O canal estreia suas transmissões da séria A do Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira, dia 16

A emissora nasce carregando o DNA de quase 80 anos da rádio, com o foco no hard news, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura tem como principais atributos agilidade e objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo.