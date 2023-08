Ex-presidente da Louis Vuitton Brasil tem presença confirmada no ESG Summit Brazil

Carlos Ferreirinha irá participar do painel sobre Varejo na programação. O evento ocorre nos dias 21 e 22 de novembro em Florianópolis

Um dos maiores especialistas do mercado de luxo no Brasil, o consultor e empresário Carlos Ferreirinha, que esteve à frente da presidência de marcas como Louis Vuitton e liderou projetos para a entrada no país de marcas como Bentley, Ferrari e Burberry, virá a Florianópolis para falar sobre marcas e sustentabilidade no varejo em um dos painéis que integram a programação do ESG Summit Brazil.

O evento, em sua primeira edição, que reunirá mais de 200 líderes na capital catarinense para analisar e discutir desde questões locais até o cenário global, compartilhando cases inspiradores, formulando propostas e apresentando soluções para um mundo mais sustentável, será nos dias 21 e 22 de novembro, no Passeio Primavera.

Carlos Ferreirinha também é autor do livro “O paladar não retrocede” e atualmente presidente da MCF Consultoria

De acordo com Ferreirinha, “a pauta sustentabilidade está mais do que ‘em alta’, e sim deve ser tratada como prioridade e até mesmo em caráter emergencial por grande parte das organizações, incluindo os varejistas e demais empresas ligadas ao setor, como a indústria têxtil, impactando diretamente nas formas de consumo”.

Autor do livro “O paladar não retrocede” e presidente da MCF Consultoria, Carlos Ferreirinha acredita que existem ciclos de maturidade de consumo: “ciclos esses que todos nós passamos, mas há uma outra questão que é a questão da economia real. Quem acelera todos esses processos é a economia real, os fundos, as notas de crédito… todos esses fatores aceleram e posicionam determinadas pautas como protagonistas”.

O evento inédito, que acontecerá em novembro, pretende reunir cerca de 200 líderes

Considerado o principal formador de opinião sobre negócios e gestão de marcas de luxo da América Latina, com mais de 25 anos de expertise em gerenciamento de operações, marketing e inteligência estratégica de dados, Ferreirinha fará uma grande contribuição no painel sobre Varejo durante o ESG Summit Brazil. “A pauta sustentabilidade e as demais verticais que integram a sigla ESG ganharam força nos últimos 20 anos, conquistaram protagonismo nos últimos 10 anos e ‘explodiram’ nos últimos três anos”, conclui.