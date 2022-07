Ex-Casamento às Cegas, Rodrigo Vaisemberg ama esportes e revela grande paixão pelo futevôlei

O ex-reality já atuou como jogador profissional em sua adolescência

Rodrigo Vaisemberg ganhou visibilidade após sua passagem pelo Reality Show “Casamento às Cegas” da Netflix. Apaixonado por esportes e life planner, o artista é executivo de investimentos e consultor financeiro. Mas os talentos de Vaisemberg não para por aí. Contando mais de 230 mil seguidores no Instagram, o influenciador esbanja simpatia e muito bom humor transmitindo uma energia de muita brasilidade abordando temáticas sobre moda, esportes, lifestyle e vida fitness.

Durante sua participação no reality do streaming, Rodrigo já demonstrava uma rotina saudável e super ativa em atividade física e muito dedicado ao esporte. Uma de suas paixões é o futevôlei. “Eu vim de uma família de atletas, meus pais se conheceram jogando tênis, o esporte sempre esteve presente na minha vida”, conta Rodrigo. E continua: “Desde pequeno sempre fui da escolinha de esporte do clube, sempre joguei pelo colégio, pela faculdade, tentei ser atleta profissional. Hoje o esporte faz parte da minha rotina tanto como lazer, função social e cuidados com o corpo e principalmente pela saúde”, diz Rodrigo.

O digital influencer chegou a jogar futebol profissionalmente. “Com 16 pra 17 anos , passei na peneira pra jogar profissionalmente , porém durante um jogo-treino acabei tomando uma entrada mais pesada e rompi todos os ligamentos do tornozelo, acabei tendo que fazer cirurgia, o clube pagou todo meu tratamento, porém rompeu meu contrato, pois era muito novo e já tinha uma lesão muito grave e que dificilmente eu voltaria a jogar em alto nível”. Rodrigo Vaisemberg viu seu desejo de atleta se esvair muito cedo em sua vida. Contudo, sua paixão pelo esporte e por uma vida de atletismo nunca se apagou de seus sonhos.

O futevôlei, na rotina de Rodrigo é um hobbie saudável, ele participa de campeonatos amadores que valorizam a competitividade amigável. “Nisso, comecei a praticar futevôlei no Posto 011, quando eles abriram a primeira unidade na lapa e desde então o esporte virou minha paixão, jogo de 2 a 4 vezes por semana e convido a todos que quiserem praticar comigo a fazer uma aula experimental que vocês vão se apaixonar pelo esporte”, conta.

Com mais de 230 mil seguidores e crescendo o lado influenciador, Rodrigo Vaisemberg mostra suas rotinas diárias, seus treinos na academia, e a rotina de esportes que realiza. “A atividade física é algo importante, pois provoca uma sensação de vida saudável e ativa para os outros,”conclui.

Sobre a visibilidade que a participação no programa proporcionou, Rodrigo menciona que “sendo um cara que sempre vê o lado bom de tudo, praticamente só tiveram lados positivos. O reality me deu uma visibilidade que jamais imaginaria ter. Abriram-se várias portas, oportunidades e convites, pude ir e conhecer lugares e pessoas que não imaginava então olhando pelos meus olhos só vejo lado positivo de tudo isso que tem acontecido e só tenho a agradecer pela oportunidade e pelos meus seguidores e pessoas que agora me conhecem e torcem por mim”, revela Rodrigo.