Capital federal recebe seminário com Joseph Stiglitz e Bernard Appy para debater tributação e desigualdades

No próximo dia 12 de setembro, a capital brasileira se tornará o palco de um evento de grande importância no cenário internacional: o Seminário Tributação e Desigualdades no Sul Global: Diálogos sobre Justiça Fiscal. Organizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e a Oxfam Brasil, o seminário contará com a presença de figuras notáveis, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, e o secretário extraordinário da Reforma Tributária do governo Lula, Bernard Appy.

Bernard Appy – É secretário Extraordinário da Reforma Tributária

Este encontro, que busca aprofundar o debate sobre justiça fiscal, também terá como palestrantes Martín Guzmán, ex-ministro da Fazenda da Argentina, e Benilda Brito, conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS). Além disso, representantes de organizações como a Coalizão Direitos Valem Mais e coletivos como o da Reforma Tributária 3S (saudável, solidária e sustentável) estarão presentes para contribuir com suas perspectivas.

Benilda Brito – Mestre em Gestão Social

O seminário, realizado com o apoio da Open Society Foundation e da Comissão Independente para a Reforma do Imposto sobre Corporações Internacionais (ICRICT), será mediado por Katia Maia, diretora-executiva da Oxfam Brasil, e terá como cenário o hotel Meliá Brasil 21, onde ocorrerá das 14h às 18h.

O evento começará com uma fala de Joseph Stiglitz, que enfatizará a urgência da cooperação entre os países do Sul Global para combater as crescentes desigualdades na região. Stiglitz recentemente participou da I Cúpula Ministerial para uma Tributação Global Inclusiva, Sustentável e Equitativa, realizada em Cartagena, na Colômbia, onde se reuniu com representantes de ministérios da Economia de 15 países da América Latina e Caribe.

Bernard Appy abordará os desafios da reforma tributária brasileira, que está em discussão no Congresso Nacional, enquanto Martín Guzmán fornecerá uma visão panorâmica sobre a implementação de reformas tributárias progressivas na América Latina. Por sua vez, Benilda Brito discutirá os impactos do atual sistema tributário na vida da maioria da população brasileira.

Além dos quatro painelistas principais, o seminário também contará com a participação de especialistas que discutirão a importância de uma reforma tributária que promova o desenvolvimento sustentável no Brasil e contribua para a redução das desigualdades raciais e de gênero no país.

“Com o seminário, queremos ampliar a reflexão sobre a importância de políticas tributárias justas, inclusivas, antirracistas, feministas e sustentáveis”, afirmou Katia Maia, diretora-executiva da Oxfam Brasil. “Este evento acontece num momento bastante oportuno, em razão de o Brasil e outros países estarem discutindo suas políticas públicas de arrecadação”, acrescentou José Antônio Moroni, integrante do Colegiado de Gestão do Inesc. O seminário promete ser um espaço de diálogo essencial para o futuro das políticas tributárias no Brasil e no Sul Global.