Evento celebra o Dia Nacional da Filantropia em 20 de outubro

Preto Zezé (Cufa), Wellington Nogueira (Doutores da Alegria) e Letícia Vidica (CNN Brasil) são os convidados especiais da noite

O setor filantrópico brasileiro comemora, em 20 de outubro, o Dia Nacional da FIlantropia. Criada em 2016 como um projeto permanente de incentivo às ações solidárias, a data contará com um evento especial, realizado pelo Fórum Nacional Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF), a partir das 19h30, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC SP), em São Paulo.

“Neste ano, vamos reunir personagens que representam o espírito filantrópico de profundo amor à humanidade, e que, ao escolherem agir em prol do outro, contribuem para a construção de uma sociedade melhor”, destaca Custódio Pereira, presidente do FONIF.



Preto Zezé

Os convidados especiais do encontro são Preto Zezé presidente nacional da Central Única das Favelas (Cufa) e Wellington Nogueira, ator, palhaço, empreendedor social e fundador do Doutores da Alegria. A condução do evento fica por conta da jornalista Letícia Vidica, apresentadora da CNN Brasil.

Outro destaque do evento será o lançamento do concurso “Olhares da Filantropia”. Focado nos impactos positivos do trabalho das instituições filantrópicas de Educação, Assistência Social e Saúde, o concurso é aberto para fotógrafos profissionais e amadores de todo o Brasil.

O setor filantrópico no Brasil

De acordo com a pesquisa “A contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil”, de 2020, o país conta com mais de 27 mil instituições filantrópicas espalhadas por todos os estados do país. O setor filantrópico é composto por hospitais, ambulatórios, escolas, universidades, centros de acolhimento, lares de idosos, associações de defesa de direitos sociais,entre outras atividades.



Wellington Nogueira, ator, palhaço, empreendedor social e fundador do Doutores da Alegria

A lista é longa, mas o que todas as instituições têm em comum é o compromisso em prestar serviços para a população que mais precisa. Em 2020, coube às 27.384 instituições filantrópicas detentoras da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) a tarefa de realizar 230 milhões de procedimentos hospitalares e ambulatoriais; conceder quase 800 mil bolsas de estudo na Educação Básica e no Ensino Superior e disponibilizar mais de 625 mil vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a pesquisa, a imunidade assegurada pela Constituição Federal às filantrópicas representou, em 2020, 4,3% do total de gastos tributários classificados pela Receita Federal. Considerando as informações apresentadas para cada uma das áreas de atuação da filantropia – Saúde, Educação e Assistência Social – a contrapartida tangível e intangível das instituições filantrópicas certificadas pelo CEBAS, o valor retornado à sociedade é de aproximadamente R$ 139 bilhões, ou seja, 9,79 vezes maior que o valor de R$ 14 bilhões da imunidade tributária recebida naquele ano.



Letícia Vidica, apresentadora da CNN Brasil

Iniciativa do FONIF, a terceira edição da pesquisa foi conduzida pela DOM Strategy Partners e auditada pela Audisa. O estudo apresenta os aspectos quantitativos e qualitativos da atuação das instituições filantrópicas no Brasil, tendo como base de dados os números oficiais da Receita Federal e dos Ministérios da Cidadania, Saúde e Educação.

Programação do Evento: Local: CRC-SP (R. Rosa e Silva, 60 – Santa Cecília – São Paulo)Coquetel das 18h30 às 19h30Evento das 19h30 às 21h15Abertura – FONIF e CRC-SPBoas-Vindas – Letícia Vidica (Gerente de Conteúdo na CNN Brasil, responsável pela gestão da produção de projetos especiais)Wellington Nogueira (Ator, palhaço e empreendedor social. Fundador do Doutores da Alegria)Preto Zezé (Presidente Nacional da CUFA, a Central Única das Favelas)Bate-papo com PalestrantesLançamento do Concurso de Fotografia “Olhares da Filantropia”.