Evelyn Regly compartilha momentos de preparação para chegada da filha

Com 38 semanas de gestação, a influenciadora digital Evelyn Regly compartilhou com seus seguidores no YouTube que já está com a mala da maternidade prontíssima para a chegada da pequena Alana.

Ela contou que montou as malas de acordo com uma lista que pegou com a Ana Paula, do Amamente Rio, que inclusive estará presente no dia do seu parto para ajudar com a amamentação. O parto será feito pelo renomado obstetra Paulo Gallo, presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e médico-diretor do Vida-Centro de Fertilidade.

“Ela vai participar no meu parto e tentar colocar a bebê para mamar já nos primeiros minutos, mesmo sendo cesária humanizada. Ela vai estar comigo no hospital e vai ter uma escala da equipe dela aqui em casa para me ajudar na amamentação noturna e diurna”, disse Evelyn, que já é mãe do Lucas, de apenas 3 aninhos.

Na bolsa da mãe, a influenciadora vai levar três camisolas ou pijamas com abertura frontal, um roupão, calcinhas altas com baixa compressão de algodão, dois pares de meias, três sutiãs próprios para amamentação, dois pares de rosquinha de amamentação, absorvente pós-parto ou calcinha de absorvente, chinelo para banho, chinelo ou pantufa para o quarto, uma muda de roupa para a saída da maternidade, produtos de higiene pessoal, uma sacola para roupa suja e uma almofada para amamentação.

Já para a bebê, Evelyn vai levar seis bodies, 6 mijões, 6 macacões, 6 pares de meias, fraldas de boca, 1 conjunto de roupa para saída da maternidade, 2 mantas, um pacote de fralda descartável dividida em RN e P, uma escova para cabelo, fraldas, 2 toalhas fraldas, sabonete líquido de glicerina, álcool 70%, bolinhas de algodão, pomada pra assadura, uma sacolinha para roupa suja e caderneta de vacinação.