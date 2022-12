Evandro Santo perde conta no Instagram após posicionamento

Humorista afirmou que a letra P na sigla LGBTQIAPN+ seria de prostituta, e que isso não seria uma orientação sexual e sim função

O humorista Evandro Santo, perdeu a sua conta no Instagram após fazer um comentário com a sigla LGBTQIAPN+. Aos seus seguidores, ele afirmou que a letra P seria de prostituta, e que isso não é uma orientação e sim uma função na sociedade.

Segundo Evandro, essa é a segunda vez que ele tem a sua conta no Instagram afetada neste ano. Anteriormente, ele sofreu transtornos com a invasão de sua rede social que também é o seu instrumento de trabalho.

Evandro Santo é ator e comediante. Ficou nacionalmente conhecido quando começou a interpretar o Christian Pior, no programa Pânico na Tv, na época na Rede Tv. A equipe do humorista está trabalhando para a recuperação da conta com auxílio de assessoria jurídica.