Eudora inova com nutrição capilar instantânea e lança Siàge Nutri Acid.Complex

Eudora Siàge, marca especialista no tratamento de danos capilares e preferida das consumidoras que experimentam, anuncia o lançamento de Nutri Acid. Complex, linha que marca um novo patamar em nutrição capilar ao unir exclusivo blend de ácidos e óleos vegetais em uma tecnologia, transformando o cabelo ressecado em radiante em 20 segundos e sem pesar. Desenvolvida especialmente para cabelos ressecados e elásticos, a fórmula da novidade penetra 20% mais profundamente do que tratamentos feitos com óleos comuns, promove fios 56% mais nutridos e melhora 30% a elasticidade*, regenerando todas as camadas do fio, da cutícula ao córtex. A tecnologia ainda permite uma ação imediata anti-ressecamento, entregando brilho, maciez e resistência logo na primeira aplicação.

“O segredo da linha está na combinação entre o blend de ácidos e óleos vegetais. Enquanto os óleos repõem nutrientes, criam uma barreira contra o ressecamento e deixam os fios mais brilhantes e macios, os ácidos cumprem funções específicas: o itacônico reconstrói as pontes capilares, o cítrico penetra no córtex e regenera o fio a nível molecular, e o lático regula o pH e sela o tratamento nutritivo”, explica Poppy Fischer, Diretora de Categoria de Eudora Siàge. “Os ácidos presentes na fórmula se destacam pelo baixo peso molecular, que permite uma penetração profunda até o córtex capilar. Mais do que atingir essa camada interna, eles possuem alta afinidade com a estrutura do fio, promovendo uma nutrição de dentro para fora. O resultado vai além dos efeitos superficiais: é uma transformação real e duradoura da fibra capilar.”, complementa.

A linha também conta com a exclusiva Biotecnologia Affinité 4D, presente em todos os produtos de Eudora Siàge, que identifica os danos nos fios e libera os ativos de forma gradativa, tratando profundamente mesmo após o enxágue. A linha conta com Shampoo, Condicionador, Máscara Concentrada e apresenta como grande novidade o Óleo em Creme Finalizador. Esse leave-in entrega toda a potência nutritiva de um óleo, agora em uma textura cremosa e inovadora, que trata enquanto finaliza os fios. Já na primeira aplicação, promove 57% mais nutrição, reduz em até 49% a quebra dos fios e oferece proteção térmica de até 230 °C contra os raios UVA e UVB. Versátil, também pode ser usado como tratamento noturno, garantindo cabelos com 80% menos frizz ao acordar e sem deixar resíduos.

Com nova fragrância marcante, fórmula 100% vegana, cruelty free e livre de sal, parabenos e petrolatos, Nutri Acid.Complex reforça o posicionamento de Eudora Siàge como referência em inovações de alta performance que acompanham tendências e atendem às necessidades das consumidoras. “Com nutrição potente, ação instantânea e resultados visíveis para uso diário e todos os tipos de cabelo, a marca celebra seus 11 anos reafirmando seu compromisso com a tecnologia que cada cabelo sente”, finaliza a expert.

*Dado referente à pesquisa nacional realizada pela Kantar Insights Brasil, que comparou 20 marcas do mercado brasileiro a partir de 2.400 entrevistas anuais (600 por trimestre), com mulheres de 18 a 60 anos que compraram produtos capilares nos últimos seis meses.

***Benefícios comprovados pelo teste instrumental com o uso da linha completa.

Saiba mais sobre os produtos:

Shampoo Siàge Nutri Acid.Complex (250 ml) | R$ 47,99

Com fórmula inteligente e nutritiva, limpa suavemente enquanto inicia a reposição de nutrientes essenciais, preparando os fios para um tratamento profundo desde a lavagem. Ideal para uso diário.

Condicionador Siàge Nutri Acid.Complex (200 ml) | R$ 49,99

Com textura leve e de alto desempenho, desembaraça instantaneamente, sela as cutículas e entrega uma poderosa dose de nutrição para a fibra capilar, sem pesar. Deixa os fios macios, alinhados e visivelmente mais saudáveis.

Máscara Capilar Concentrada Siàge Nutri Acid.Complex (250 g) | R$ 69,99

Tratamento de alta performance que promove reposição nutri lipídica imediata. Com fórmula poderosa, nutre profundamente a fibra capilar, protege contra ressecamento e oxidação e garante fios visivelmente mais saudáveis desde a primeira aplicação. Resultados comprovados: 59% mais brilho e 74% mais maciez.

Óleo em Creme Finalizador Siàge Nutri Acid.Complex – (100 ml) | R$ 67,99

Tratamento overnight sem enxágue que entrega nutrição inteligente e duradoura desde o primeiro uso. Com ação gradativa, restaura a hidratação natural da fibra, reduz em 49% a quebra dos fios e oferece proteção térmica de até 230 °C, além de blindagem contra os raios UVA e UVB. Resultado imediato: fios 57% mais nutridos logo na primeira aplicação.