Eudora estreia na SPFW como patrocinadora oficial de maquiagem

Pela primeira vez, marca do Grupo Boticário participa do evento e assina a beleza dos desfiles de Lilly Sarti, Weider Silveiro, Misci e Angela Brito em edição híbrida da maior semana de moda do país

Já consagrada no segmento de maquiagem e reconhecida entre celebridades e influenciadores, Eudora, marca do Grupo Boticário, faz a sua estreia na maior semana de moda do país. A marca será, pela primeira vez, a patrocinadora de maquiagem do São Paulo Fashion Week, assinando a beleza de grandes desfiles e reforçando seu papel de ser uma marca conectada às principais tendências do mercado de beleza.



Entre os desfiles que levarão a assinatura de Eudora estão marcas aclamadas no mercado de moda, como Lilly Sarti, com toda a make produzida pelo maquiador Daniel Hernandez e produtos Eudora. Já no segundo dia, é a vez do estilista Weider Silveiro mostrar as suas criações nas passarelas. No dia 19 de novembro, Rodrigo Costa será o responsável pela beleza do desfile da marca Misci. E no último dia de evento, a maquiadora Mika Safro mostrará toda a sua arte no desfile de Angela Brito. O evento acontece, pela primeira vez, de forma híbrida, com desfiles presenciais e transmissões em vídeo, a partir do dia 17 de novembro.

Nas redes sociais, Eudora realiza a cobertura completa dos desfiles com curadoria da influenciadora Verena Figueiredo. Colunista de moda da Glamour e fenômeno no tiktok, a ex-estilista é conhecida, principalmente, por suas análises didáticas sobre o segmento fashion. Nos dias do evento, Verena realiza um takeover nas redes da marca, mostrando todos os detalhes exibidos nas passarelas.

(Foto: Amanda Adaszz) Colunista de moda da Glamour e fenômeno no tiktok, a ex-estilista é conhecida, principalmente, por suas análises didáticas sobre o segmento fashion



“Eudora é uma marca atenta às principais tendências do mercado de beleza, ouvindo consumidores e entregando desejos e necessidades latentes em todos os seus produtos. Por isso, é uma honra participar da maior semana de moda do país e uma grande responsabilidade assinar a beleza de marcas tão relevantes. Eudora e SPFW têm muito em comum na atitude, versatilidade e sofisticação. Tenho certeza de que será uma parceria de muito sucesso”, comemora Fernanda Utrini, Gerente de Marketing de Eudora.

Fernanda Utrini, Gerente de Marketing de Eudora.



No mercado brasileiro desde 2011, a marca nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil, com um portfólio de mais de 600 produtos e atuação em sete categorias, incluindo maquiagem, cabelo, skincare, corpo, perfumaria, acessórios e infantil.