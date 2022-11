“Eu tenho admiração gigantesca por casais que conseguem ficar 60 anos casados”, afirma Justus

Empresário destacou a importância de relacionamentos em podcast da filha Fabiana Justus



Roberto Justus é o sétimo convidado do podcast comandado pela filha, Fabiana Justus. No bate-papo descontraído, ele comenta sobre relacionamentos e afirma ter admiração por casais que ficaram décadas casados.

Fabiana Justus recebeu o pai para o sétimo episódio de seu podcast (Foto: Reprodução/Youtube)

Além de ser um empresário de sucesso, Justus também é conhecido pelos diversos casamentos. Ao todo, foram cinco: Sasha Chrysman, Gisela Prochaska, Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, e a atual, Ana Paula Siebert.

Ele disse que é um grande romântico, e tentava manter viva a paixão no relacionamento. Até que entendeu que o casamento tinha fases e então passou a vivencia-las, a grande responsável por essa “mudança de chave” é Ana Paula.

Roberto Justus já teve cinco casamentos, incluindo Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro (Foto: Reprodução/Youtube)

Por isso, ele destaca que tem “uma admiração gigantesca por casais que conseguem ficar 60 anos casados”. Justus reflete ainda que grande parte das pessoas quando encontra divergência no relacionamento, briga por fatores ruins, mas acaba esquecendo as qualidades, o que de fato importa. “As coisas ruins podem ser três e as coisas boas sete. Mas, o peso que você dá para aquele três é maior”, enfatizou.

Durante a conversa que possui mais de uma hora, o empresário indicou ainda que o segredo é cultivar as qualidades do parceiro dentro de si, ao invés de desconstruir a relação de amor.

: Para ele, cultivar as qualidades da parceira é a chave para relacionamento de sucesso (Foto: Reprodução/Youtube)

Publicada ainda na última terça-feira (8), a entrevista já possui mais de 60 mil visualizações e milhares de curtidas na plataforma de vídeo. “Seu pai nos deu uma ótima lição de vida. Homem super inteligente!”, ressaltou uma internauta.