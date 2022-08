‘Eu prefiro o dedo’ é o novo hit da cantora sertaneja Yara Vellasco

Novo single com letra marcante já está disponível em todas as plataformas digitais

A cantora sertaneja Yara Vellasco lançou o seu novo single intitulado “Eu prefiro o dedo”. A canção, que já está disponível em todas as plataformas digitais ganhou um clipe sensual e perfeito para ilustrar a letra da música, que une sensualidade e empoderamento feminino.

“Estou muito realizada com esse trabalho, já que pudemos fazer uma superprodução e dar um clipe belíssimo para uma canção forte, com uma letra que acreditamos que os fãs vão gostar e as mulheres de todo o país vão se identificar”, disse a Yara.

Um dos produtores do single, Beto Caju, falou sobre a música e sobre o porquê ela foi escolhida para ser o single da cantora.

“O nome da música é “eu prefiro o dedo” e o grande tema é a independência da mulher. A mulher que não precisa ser submissa e muito menos é dependente de um homem para satisfazê-la sexualmente”, pontuou.

Yara também falou sobre como as mulheres podem ter a canção como um hino, que ao mesmo tempo tem um ritmo gostoso e fala de algo tão real: as mulheres não precisam de ninguém para as fazer feliz, a não ser elas mesmas

“Acho que essa música também é para mulher independente, que trabalha, que tem as suas coisas… E na questão sexual também, né? A gente mostra esse lado: se não tem esse homem para me satisfazer sexualmente ou se só tem esse que me trai, que faz tudo errado, que só me bota para baixo… Eu vou me satisfazer comigo mesma”, ponderou.

A canção está disponível em todas as plataformas de streaming e é uma ótima opção para os amantes do sertanejo.