“Eu não sou o cara, mas sou irmã dele” é o bordão do novo single de Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes

Single estará disponível a partir do dia 5 de agosto em todas as plataformas digitais

A cantora Hagda Kerolayne vive grande expectativa pelo lançamento do seu novo single. Com data de lançamento para o dia 5 de agosto, a canção “Vida de Bêbado” chega para marcar uma nova fase de descobertas e conquistas na carreira da artista piauiense.

De acordo com Hagda, as pessoas irão se identificar porque a música traz diversos atributos da personalidade do povo nordestino

“Estou muito ansiosa, pois gravei com muita emoção e alegria. O que eu mais espero, além de repercussão, é que as pessoas possam apreciar essa música e dançar junto com a melodia. Foi feita para o público que gosta de se divertir e também de tomar uma, né?! Espero que gostem e que os próximos sejam feitos do mesmo jeito”, revelou Hagda.

Escrita por um grande amigo e conterrâneo, o hit tem uma batida contagiante e fala sobre uma pessoa que sofre de uma desilusão amorosa e acaba descontando as mágoas na bebida.

Trazendo muita alegria no ritmo e versos, a composição brinca com a própria situação e fala sobre como passar por aquele momento. De acordo com Hagda, as pessoas irão se identificar porque a música traz diversos atributos da personalidade do povo nordestino.

“A composição foi do meu amigo Laurindo, que também é do Piauí. E o estilo musical eu trago do Nordeste, essa alegria que temos. O ritmo envolve suas principais características. Pois eu sou assim, uma pessoa muito alegre e que gosta de estar sempre ouvindo uma boa música e dançando junto com a galera”, disse ela.

Sobre Hagda Kerolayne

Com influências de grandes nomes da música nacional, como Marília Mendonça, Simone e Simaria, Tarcísio e o jovem prodígio João Gomes, Hagda Kerolayne tem a ideia de passar algo animado ao público. “Vida de Bêbado” é o segundo hit da recente carreira artística da jovem influenciadora. No ano passado, a cantora estreou ao lançar o single “Melhor Assim”, que já tem mais de 160 mil visualizações no YouTube.