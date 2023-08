“Eu comia casquinha de machucado para matar a fome”, revela influenciadora Kamila Simioni

A empresária abriu o jogo sobre como é a relação com a família paterna do seu filho mais novo e ainda detalhou dificuldades que vivenciou ao lado de seus irmãos por causa de seu pai.

Kamila Simioni é sinônimo de sucesso, a influenciadora que possui mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram, também atua como empresária no Grupo KS, fundado por ela. Durante uma entrevista concedida ao “Chatelaine Podcast”, ela falou sobre diversos assuntos e contou detalhes sobre momentos conturbados que passou e passa em sua vida. Apresentado por Vivi Telles e Melina, o podcast aborda temas do universo feminino e todas suas derivações, além disso a atração proporciona o aprendizado das ideias debatidas através da participação dos mais incríveis convidados.

O “Chatelaine Podcast” é apresentador por Melina Gomes, a atração aborda temas do universo feminino e todas suas derivações. Créditos: YouTube

Ao decorrer do podcast, Melina começou a ler comentários e perguntas de pessoas que acompanhavam a entrevista, Suellen Ribeiro perguntou “Kamila, como você consegue agir com a família sendo que a agora você tem o Samuel?”. Antes de responder a influenciadora se certificou que a pergunta era referente a família do pai do seu filho e afirmou que o mesmo não ia gostar dela falar sobre o assunto. “Eu não vou deixar de falar por causa disso, é verdade das coisas. Eles não querem conviver porque misturaram as coisas. Problema é eles terem problema comigo, outra coisa é eles terem problema com o meu filho. Eu jamais vou misturar as coisas, quem quiser ver meu filho, vai ver meu filho do jeito que quiser, só não precisa conversar comigo”, começou ela.

“Mas eu também não vou aceitar migalhas para o meu filho ou você vai amar meu filho porque você quer amar ou você não vai ter contato com ele, eu não aceito migalha de ninguém, migalha afetiva é a pior coisa que existe. Então, no dia que você tiver no seu coração o desejo de conviver com meu filho, ele está aqui, mas enquanto você quiser conviver para mostrar para A e B que você não está sendo tão ruim de sagrar o meu filho por um problema que você tem comigo, você vai ver ele nunca mais”, continuou a influenciadora que é mãe de João Victor Simioni de 18 anos e Samuel Simioni de 2 anos.

“Meu filho não precisa de amor, ele já tem o meu, meu filho é a criança mais amada que existe por mim, pelo pai dele, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo irmão dele, precisa de mais ninguém não. Eu criei o João com 18 anos sem contato com o pai, com a família do pai e ele não morreu, tá aí lindão, maravilhoso, cheio de saúde, rico. Gente, é muito bom você ter o filho e pai junto? É, mas filho precisa de mãe, filho precisa de mãe… filho não precisa de pai não. Se precisasse de pai, eu tava morta, meus irmãos tavam mortos. Eu já passei por isso e não morri. Minha irmã tem o corpo todo navalhado, gente. Meu pai batia na gente com facão, com facão. Eu comia casquinha de machucado para matar a fome e não era porque a gente era pobre não, era porque ele escondia comida de ruindade. Eu não morri, meus filhos vão morrer por quê? Por que não convive com a vovó? Por que não convive com os tios? Não, ele vai morrer se ele não tiver a mãe dele e olhe lá se morrer também, quantos filhos são criados sem mãe, sem pai, sem nada e são vitoriosos. Só porque é o filho da Kamila Simioni? Não, vocês também passam a mesma coisa que eu passo, vocês não têm a coragem de falar”, encerrou Kamila.