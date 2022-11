Etapa do Challenger Series, da Liga Mundial de Surf  tem patrocínio garantido da 51 Ice

POST PATROCINADO

Mais uma vez a marca reforça seu papel de patrocinadora oficial da WSL no Brasil

Pela segunda vez em menos de um mês, a *51 Ice*, bebida produzida pela Cia. Müller de Bebidas, se certifica como patrocinadora oficial da WSL (Liga Mundial de Surf) no Brasil e tem lugar garantido durante a etapa classificatória Corona Saquarema Pro, apresentada pelo Banco do Brasil.

A etapa é válida pelo Challenger Series. Este é o novo circuito da World Surf League e busca dar novas oportunidades à nova geração e também a outros já mais experientes que buscam conquistar uma vaga no Championship Tour de 2023.

Matheus Navarro

Segundo Gabriel Vianna Naccarato, Coordenador de Marketing na Cia. Müller de Bebidas, a marca garante mais uma vez sua ativação no Corona Saquarema Pro pois “temos visto muito retorno positivo com a nossa presença durante as etapas do WSL. Com a crescente do cenário do surf no Brasil, queremos sempre garantir a melhor experiência possível para o público que está presente e torcendo na areia, além de, claro, ajudar a levar um gostinho de praia e refrescância para quem assiste de casa. Nosso apoio ao esporte e seus atletas é parte importante dos direcionais que temos definidos na marca.”

Érica Prado

A 51 Ice também contará com o seu squad de embaixadores focados no surf e seu estilo de vida para ajudar a divulgar a experiência e os bastidores da etapa. Matheus Navarro e Érica Prado estarão presentes para aproveitar a ativação disponível durante o evento, e Flávio Nakagima e Paola Santerini mostram que assistir ao campeonato de casa é tão emocionante quanto da areia. Todos sempre se refrescando com a sua 51 Ice em mãos.

As ações com influenciadores são de responsabilidade da PROS, agência de PR da marca, e os conteúdos no digital e mídia ficam por conta da Heads Propaganda.