Estudo da Nielsen aponta que 58% dos brasileiros não compram produtos de empresas que realizam testes em animais

Pesquisa mostra que consumidores estão mudando os seus hábitos de consumo

De uns tempos para cá, parte da população se deu conta que precisa ser mais responsável quando se trata do meio em que vivem, principalmente ao fazer o consumo errado ou excessivo de alguns produtos.

Hidratante de sobrancelhas e labial

Um estudo da Nielsen, empresa global de informação, mostra que 42% dos consumidores brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. Onde 58% não compram produtos de empresas que realizam testes em animais e 65% não compram de empresas associadas ao trabalho escravo.

Máscara Facial Anti Acne

Adotar um novo padrão de compras, além das finanças pessoais, beneficia também a sustentabilidade do planeta, porém consumir de forma inconsciente afeta não só o meio ambiente, mas a economia e a sociedade. “Conhecer a origem dos produtos que estamos consumindo é essencial para saber se estamos cooperando com essa causa, pois, além de ter acesso a produtos de melhor qualidade, sabe-se que ele foi projetado para ser um produto sustentável, com maior durabilidade, exatamente como os produtos da nossa rede”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial.

Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas

Dados do Instituto Akatu, ONG que trabalha pró-consumo consciente, mostra que, desde 2012, as pessoas estão se interessando mais por produtos sustentáveis: o avanço foi de 32% para 38%. Porém o número de consumidores ainda é baixo, apenas 24%. Na Sóbrancelhas, rede de estética facial, cuja a maioria dos produtos são veganos e nenhum é testado em animal, vem vários benefícios, como: uso de ingredientes não tóxicos, menor geração de resíduos e aumento da qualidade de vida.

Honey Green Sérum Nutritivo

Pensando nisso, Luzia trouxe alguns produtos da rede que causam menos impacto no ambiente, são veganos e não testados em animais, o que contribui para a melhor qualidade do meio ambiente.

Loção Oligotônica Água Termal Máscara de Argila Rosa

Confira abaixo:

