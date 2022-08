Estrelas da música são confirmadas em evento no Jockey Club do Rio

Anitta, Gloria Groove, Criolo, BaianaSystem, Ludmilla, Luísa Sonza, Duda Beat, Marina Sena, Silva, Matuê, L7nnon e Djonga são presenças do line-up do Village

O festival Village, que reúne no Rio de Janeiro mais de 20 dias de shows com grandes nomes da música nacional, festas queridinhas do público carioca, jogos da seleção brasileira, gastronomia e muita diversão, volta para uma edição especial, de 17 de novembro a 18 de dezembro, no Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP e Volume Produções.

Matuê

Entre as atrações confirmadas, estão artistas de destaque na cena atual da música brasileira, como: Anitta, Jorge & Mateus, Natiruts, Ludmilla, Wesley Safadão, Silva, Gloria Groove, Luisa Sonza, Gilsons, Marina Sena, Duda Beat, Criolo, BaianaSystem, Djonga, L7nnon, Matuê, Baco Exu do Blues, Black Alien, Belo, Papatinho e Lucas Beat.

Ludmilla

Agitando as carrepetas, os melhores DJs da cidade vão tocar em festas como Arca de Noé, Esbórnia, SubaJovem, AUÊ, Errejota, AdoroFrozen, entre outras. Ao todo serão mais de 100 atrações em 23 dias de evento, que acontecerão de quinta a domingo e em dias de jogos do Brasil. As vendas serão abertas em breve.

“Queremos que o Village seja o principal ponto de encontro e celebração do Brasil no Mundial de 2022. Para isso, além da Vibra, convidamos também as maiores agências do Rio para a produção desse mega evento”, comenta Fabrício Baruth, sócio da Vibra Marketing e Entretenimento e diretor geral do Village.

“O pretexto do Village sempre foi a Copa, mas com o reposicionamento da marca, falaremos muito além de futebol. Nosso objetivo é explorar o sentimento de união e orgulho presente no período para falar também de música, Rio de Janeiro, cultura, sustentabilidade e diversidade, pautas que também estarão presentes no festival”, define Juliana Schultz, sócia da Vibra e responsável pela comunicação e marketing do evento.

SERVIÇO – VILLAGE 2022

Data: 17 de novembro a 18 de dezembro (de quinta a domingo e nos dias dos jogos da seleção brasileira)

Local: Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro (Praça Santos Dumont, 31 – Gávea, Rio de Janeiro)

Ingressos: Ingresse (abertura de vendas em breve)

Redes sociais: Instagram Village https://www.instagram.com/village.rio/

LINE-UP CONFIRMADO

Anitta

Jorge & Mateus

Natiruts

Ludmilla

Wesley Safadão

Silva

Gloria Groove

Luisa Sonza

Gilsons

Marina Sena

Duda Beat

Criolo

BaianaSystem

Djonga

L7nnon

Matuê

Baco Exu do Blues

Black Alien

Belo

Papatinho

Lucas Beat

Festas:

Arca de Noé

Esbórnia

SubaJovem

AUÊ

Errejota

AdoroFrozen