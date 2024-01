Estreia Discovery: Produção mostra com exclusividade perseguições policiais extraordinárias

A série de documentários “Perseguições em Alta Velocidade” estreia com uma corrida contra o tempo, envolvendo um caminhão fora de controle e uma refém em perigo.

Na quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 22h15, os telespectadores terão a oportunidade de embarcar em uma emocionante jornada pelo submundo das perseguições policiais com a estreia da série “Perseguições em Alta Velocidade” nos canais Discovery e discovery+.

O episódio inaugural mergulha os espectadores em uma situação de tirar o fôlego, enquanto um caminhão desgovernado corta estradas em uma perseguição frenética, com sua esposa mantida como refém dentro do veículo. A tensão atinge níveis máximos quando a própria vítima liga para as autoridades, relatando o sequestro em tempo real.

Os telespectadores terão acesso exclusivo aos depoimentos dos policiais envolvidos, que detalham a estratégia adotada para conter o veículo em fuga. A narrativa se intensifica à medida que o público testemunha a ligação entre a polícia de Cincinnati e o motorista armado, ex-militar, que ameaça usar sua faca e arma contra os policiais.

É uma jornada eletrizante, onde cada curva representa um desafio e cada decisão pode alterar o desfecho. Prepare-se para a estreia explosiva de “Perseguições em Alta Velocidade”, uma série que promete mergulhar os telespectadores no centro da ação, revelando um mundo onde criminosos farão qualquer coisa para escapar.

SERVIÇO

PERSEGUIÇÕES EM ALTA VELOCIDADE (High Speed Chase)

Estreia: Quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 22h15, no Discovery e no discovery+

Classificação: 14 anos