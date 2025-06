Estética masculina em alta: quebra de tabus impulsiona mercado e amplia a procura por procedimentos

A preocupação masculina com o corpo, a face e a autoestima deixou de ser exceção para se tornar uma tendência consolidada. Segundo projeções da Grand View Research, o mercado global de produtos de beleza masculina saltaria de US$ 30,8 bilhões em 2021 para US$ 78,6 bilhões em 2024, mantendo um crescimento anual a uma taxa média composta de 9,1% até 2030. A demanda por procedimentos estéticos entre os homens também tem aumentado, com um crescimento de 18% entre 2021 e 2022, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Três em cada dez clientes das clínicas de estética já são do sexo masculino, aponta a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC-Spas).

O avanço da procura passa, sobretudo, por uma mudança cultural

“A quebra de tabus e a mudança na forma como os homens se veem e se posicionam diante do autocuidado foram essenciais para esse crescimento. Hoje, falar sobre estética não é mais sinônimo de vaidade excessiva, é sobre bem-estar, autoestima e presença”, afirma o jornalista e empresário Pedro Pitanga, que lidera a gestão das unidades da EPH – Estética Para Homens, centro voltado exclusivamente para o público masculino.

“Na EPH, o volume de atendimentos masculinos cresceu mais de 60% nos últimos anos. Os procedimentos mais procurados variam de acordo com o perfil do cliente, mas os destaques são aplicação de enzimas, limpeza de pele, bioestimuladores de colágeno, botox (toxina botulínica), criolipólise e terapias capilares”, relata Pitanga.

Estética voltada exclusivamente para o público masculino

De acordo com os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os cinco procedimentos cirúrgicos mais realizados entre homens em 2023, em todo o mundo, foram cirurgia de pálpebras (393.380), ginecomastia (352.302), lipoaspiração (339.086), rinoplastia (290.492) e enxerto de gordura no rosto (127.769). Já entre os procedimentos não cirúrgicos, a toxina botulínica manteve a liderança com 8,8 milhões de aplicações, seguida pelo ácido hialurônico, que cresceu 29% em relação ao ano anterior e chegou a 5,5 milhões.

Congresso Estetika debate o fenômeno

Diante do cenário, não surpreende que a estética masculina esteja entre os temas de destaque do Estetika, o mais importante encontro na América Latina sobre estética, saúde, beleza e bem-estar. A 31ª edição acontece de 31 de julho a 03 de agosto no São Paulo Expo, sob organização da GL events Exhibitions. As demandas específicas dos homens, como os tratamentos mais eficazes para cabelo, pele e corpo, além de tendências, inovação e o potencial empreendedor do segmento, serão debatidos em uma mesa-redonda no 31º Congresso Científico Internacional de Estética (Congresso Estetika). Ela será realizada no dia 02 de agosto, às 15h, integrando as 28 horas de conteúdo técnico científico com certificação oferecido aos congressistas.

Pedro Pitanga será um dos integrantes da mesa-redonda, tendo as companhias do tricologista e professor Bruno Natal e do biomédico esteta Igor Henrique. De acordo com o CEO da Estética Para Homens, entre os pontos abordados estarão as diferenças geracionais entre os públicos. “Os mais jovens, especialmente da Geração Z, já entram na clínica com uma mentalidade muito diferente, valorizam a estética preventiva e estão mais abertos às inovações. Já os mais velhos chegam com alguma resistência, mas depois que entendem os benefícios, se tornam extremamente fiéis”, diz.

Para Pitanga, os profissionais de hoje e de amanhã que não acompanharem as particularidades e os desenvolvimentos da estética masculina tendem a perder grandes oportunidades. “A estética deixou de ser um campo apenas de beleza e passou a ocupar um lugar relevante na saúde, na performance e no bem-estar masculino. É um mercado que ainda tem muito a crescer. Para isso, precisa ser olhado com atenção, profissionalismo e foco no homem real”, afirma.

Serviço: Estetika 2025 | 31ª Feira e 31º Congresso Científico Internacional de Estética

Data: 31 de julho a 03 de agosto de 2025.

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo).

Mais informações e inscrições: neste link.

