Estão abertas as inscrições do Seminário para mulheres sobre empreendedorismo e estilo de vida

O evento online e gratuito acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, em formato online, voltado, principalmente, para mulheres com filhos com deficiência

Já estão abertas as inscrições para o Seminário Mulheres Especiais – Empreendedorismo e Estilo de Vida. O evento vai acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, em formato online.

O seminário é gratuito e tem a finalidade de colaborar com o crescimento e desenvolvimento de pequenos negócios de mulheres, especialmente as que têm deficiência ou filhos com deficiência.

“Queremos fomentar o desenvolvimento de habilidades, competências e perspectivas necessárias para uma Liderança Feminina Transformadora, dentro de um negócio, em posições estratégicas de mercados altamente competitivos ou mesmo na vida pessoal”, explica Dra. Grace Teles, odontopediatra com formação em Medicina de Estilo de Vida, e assessora técnica do seminário.

O evento acontecerá em tempo real, promovendo a interação com as participantes e esclarecimento de dúvidas, e contará com um tradutor em libras. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas através do site do Sympla. Além de pessoas físicas, pessoas jurídicas também podem se inscrever. O prazo das inscrições será até o fechamento das vagas disponíveis.

O seminário é uma realização da SINH – Soluções Inovadoras em Saúde, com patrocínio do Sebrae, do Instituto Integrum e da Clínica Grace Teles — Odontopediatria, e apoio da AD2M Comunicação e Gênio Azul.

Programação preliminar

– 12/11/2022 (sábado)

9h — Abertura

Eixo 1: Liderança Feminina

9h30 às 10h30 – Micro e pequenos negócios

10h30 às 11:30h – Psicologia Positiva na liderança

11h30h às 12h30 – Estratégias do empreendedorismo – Roda de conversa

Eixo 2: Habilidades Empreendedoras

14h às 16h – Habilidades cotidianas no empreendedorismo e no estilo de vida

– 13/11/2022 (domingo)

Eixo 3: Autogestão, empreendedorismo e sustentabilidade

9h às 10h – Negócios Sustentáveis

10h30 — 11h30 – Mulheres: a autogestão e o empreendedorismo

11h30h — 12h30 – Debate aberto

Serviço

Seminário Mulheres Especiais — Empreendedorismo e Estilo de Vida

Data: 12 e 13 de novembro

Horário: A partir de 9h

Formato: Online