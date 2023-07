Estância Climática de Miguel Pereira no Rio de Janeiro recebe provas de Trail Run e MTB neste fim de semana

Mais de 900 inscritos comprova a pesquisa realizada no início da temporada pela WTR que apontou que Miguel Pereira é uma das cidades preferidas dos atletas

A World Trail Races (WTR) chega neste fim de semana (8 e 9), à Estância Climática de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, após passar por Grumari, Teresópolis e Arraial do Cabo. De volta à cidade que marcou a etapa inédita no ano passado, a quarta prova do calendário abre as disputas de Mountain Bike da temporada e terá mais de 900 inscritos. Realizada pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela Speed Eventos Esportivos, a WTR Miguel Pereira promete desafios e experiências de muita adrenalina em meio à região serrana.

A WTR, maior liga de esportes de montanha do Brasil preparou percursos para todos os níveis e para quem curte a natureza. Para os atletas de Trail Run, a prova será no sábado com percursos Short 7km, Mid 16km e Full 30km, além da Kids Race, com largada e chegada no Lago Javary.

No domingo, as provas de Mountain Bike (MTB) terão dois percursos: a Light de 27 km e a Pro de 52 km. Para a galera do pedal, a largada será na Estação Ferroviária de Portela, mas todas as atividades pós-prova serão na Arena WTR, a poucos metros da Estação. Já o Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava acontecerá em duas provas especificamente e terá premiação à parte. No sábado será no percurso de 16km de Trail Run e, no domingo, durante o percurso de MTB de 52km.

Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, ressalta que uma pesquisa realizada pela WTR no início da temporada apontou que Miguel Pereira é uma das cidades preferidas pelos atletas. “Essa pesquisa nos mostrou que tivemos muita assertividade em relação ao percurso e também que o trabalho que vem sendo executado na cidade tem agradado. Tanto que tivemos aumento de aproximadamente 50% no número de inscritos para Miguel Pereira. Isso mostra que é um destino muito apropriado para a WTR e estamos muito felizes de voltar para o segundo ano à cidade”, explica.

A Arena WTR será montada às margens do Lago Javary para receber os competidores, familiares e é aberta ao público, que também poderá usufruir das atrações. Haverá shows de bandas locais, Bar Patagonia, ativações de patrocinadores, WTR Store com venda de produtos oficiais da Liga, food park e área kids. Já para os atletas, recovery gratuito com massagem e piscina de crioterapia e test drive de tênis da On Running.

Seja para os corredores ou para os ciclistas, os percursos e altimetrias diferenciadas pelos pontos turísticos de Miguel Pereira terão terrenos irregulares, trilhas, subidas, descidas para todos os níveis de preparo, sempre cruzando os principais pontos turísticos da cidade.

No Trail Run o percurso de 7km passará pelo Lago Javary, Mirante Divinéa e Estação Ferroviária de Portela. No 16 km, atravessará todos esses pontos citados no percurso Short, além de passar pela Gruta dos Escravos, Pórtico de entrada da cidade e Morro do Francês. Já no de 30 km, os atletas seguem pelo Lago Javary, Parapente, Fazenda Santa Cecília e Ponte de Ferro Paulo de Frontin.

O percurso de domingo do MTB será um pouco diferenciado. A distância de 27km será pelo Lago Javary, Ponte de Ferro, Cachoeira de Monte Líbano e Estação Ferroviária de Portela. No 52 Km abrangerá, ainda, a Rua Coberta, o Caminho do Imperador, Cachoeira da Usina e a Ponte de Ferro Paulo.

Programação WTR Arraial Miguel Pereira – 4ª etapa

(P.S. – Horários e programação sujeitos a alteração)

Sábado – 8/7 (Provas Trail Run)

7h15 – LARGADA – Trail Run Mid 16km

7h35 – LARGADA – Trail Run Full 30km

8h – LARGADA – Trail Run Short 7km

8h30 às 9h30 – Show

9h30 às 10h30 – Premiação Trail Run Short 7km (Geral e Categoria)

10h30 às 11h30 – Kids Race

11h30 às 12h30 – Premiação Trail Run Mid 16km (Geral e Categoria) e Desafio STRAVA

12h30 às 13h – Show

13h às 14h – Premiação Trail Run Full 30km (Geral e Categoria)

14h às 15h – Show

Local: Arena WTR – Lago Javary, Miguel Pereira (RJ)

Domingo – 9/7 (Provas de Mountain Bike)

8h – LARGADA – MTB Light 27km e Pro 52km (Estação da Portela – Maria Fumaça)

10h às 11h30 – Show

12h às 13h – Premiação MTB Light 27km, Pro 52km e Desafio STRAVA

13h às 14h – Show

14h – Encerramento da WTR Miguel Pereira

Local: Arena WTR – Lago Javary, Miguel Pereira (RJ)

Calendário World Trail Races 2023

8 e 9/07 – WTR Miguel Pereira (Trail Run e MTB) – Miguel Pereira/RJ

2 e 3/9 – WTR On Campos do Jordão (Trail Run e MTB) – Campos do Jordão/SP

25 e 26/11 – WTR Serra do Mar (Trail Run e MTB) – Vale das Videiras (Petrópolis/RJ)