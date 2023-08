Estagiários da Ambev: liderando inovação e transformação

Saiba como os estagiários da Ambev estão liderando projetos inovadores e construindo um futuro de sucesso

No mundo dos negócios, a mudança é uma constante. Nos últimos anos, a gigante cervejeira Ambev tem dado uma reviravolta em sua abordagem, e essa transformação está sendo liderada por uma força inusitada: seus próprios estagiários. Mais do que apenas membros da equipe, esses jovens talentos têm a chance de liderar projetos inovadores e construir um futuro que merece ser celebrado. Com mais de 700 estagiários espalhados por todo o Brasil, a empresa está investindo em seu potencial interno, e os resultados são surpreendentes.

No epicentro desse movimento está a “League – Liga dos Estagiários”. Uma iniciativa que vai além de um simples programa de desenvolvimento, a League é uma comunidade que promove a evolução por meio de treinamentos, projetos, discussões inspiradoras e desafios instigantes. Para os estagiários, isso não é apenas um estágio, mas uma jornada de aprendizado e crescimento.

Jovens talentos estão criando programas de impacto e superando desafios na Liga dos Estagiários

Hellen Santos, uma jovem de 21 anos, é a personificação do que essa transformação representa. Atuando como Diretora de Jornada e Carreira na Liga, Hellen é a prova de que o estágio não precisa ser limitado. Ela é a mente por trás de programas impactantes que abrangem todo o espectro da Ambev, indo muito além das tradicionais cervejas. Hellen compartilha sua história, lembrando como sua trajetória se entrelaça com a Ambev desde seus primeiros contatos. O encanto pela empresa surgiu durante sua passagem pelo Movimento Empresa Júnior, onde testemunhou de perto as ações e atitudes da Ambev. Esse encontro com a cultura e valores da empresa a motivou a se juntar à equipe como estagiária.

Hellen é uma das muitas vozes dentro da Liga dos Estagiários que está moldando o futuro da Ambev. Sua função como coordenadora de lançamento de inovações demonstra como esses jovens estão sendo desafiados e impulsionados a ultrapassar limites. O fato de poder gerenciar um projeto significativo enquanto ainda é estagiária é um testemunho do compromisso da Ambev em nutrir novos talentos.

Hellen Santos, uma jovem de 21 anos, é a personificação do que essa transformação feita pela Ambev representa

A Liga dos Estagiários não é apenas um clube exclusivo; é uma plataforma de desenvolvimento aberta a todos os estagiários da Ambev. Além do desenvolvimento interno, a Liga também busca estender sua influência para fora, criando laços entre a empresa e as universidades. Através de palestras, matérias eletivas e feiras de carreiras, os estagiários têm a oportunidade de compartilhar a história e a cultura da Ambev com as próximas gerações.

À medida que a Liga dos Estagiários da Ambev continua a evoluir e inspirar, fica claro que a transformação está ocorrendo de dentro para fora. Os estagiários não são apenas o futuro da empresa; eles são o presente, liderando inovações, abraçando desafios e brindando a um amanhã promissor.