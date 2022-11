Estados brasileiros com prédios, monumentos e pontos turísticos iluminados em prevenção a psoríase

Várias construções, em diferentes pontos do Brasil ganharam iluminação nas cores roxo e laranja, simbolizando engajamento na luta pela saúde da pele da população. Essas ações fazem parte da Campanha Nacional de Conscientização da Psoríase, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)

“Juntos com você”: esse é o slogan da campanha que, com o apoio de profissionais, pacientes e de instituições e órgãos públicos, visa alertar a população sobre esse problema de saúde pública. Para tanto, a ação distribuiu conteúdo feito para ressaltar a importância do diagnóstico e do tratamento precoces, informar sobre as opções terapêuticas disponíveis e combater o preconceito contra as pessoas acometidas pela doença.

Até o momento, instituições e órgãos públicos de 23 estados e do Distrito Federal anunciaram apoio à campanha. Esse envolvimento demonstra o potencial da ação que luta contra um problema que afeta a pele de cerca de 3% da população mundial, isto é, 125 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 5 milhões apenas no Brasil. Confira abaixo alguns dos prédios, monumentos e pontos turísticos que aderiram à iniciativa.

Amapá (AP) – O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) iluminou a sua sede nas cores roxo e laranja nos dias 23, 25, até dia 31 de outubro e divulgou o material da campanha.

Amazonas (AM)– o principal símbolo cultural e arquitetônico do Estado — Teatro Amazonas –, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, recebeu iluminação especial nas cores roxo e laranja, no dia 27 de outubro. Além dele, também aderiram à iniciativa: o Edifício Desembargador Arnoldo Péres, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM); as Escolas Estaduais Carvalho Leal, Ceti Áurea Braga e Ceti Elisa Bessa, sob a gestão da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM), entre 20 e 31 de outubro; o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, entre 20 e 23 de outubro; a sede da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CIAMA), entre 20 e 31 de outubro; e o prédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea). Ajudaram a divulgar o material informativo produzido: a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SESIS), a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM) e a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC).

Praça 29 de Março com a iluminação nas cores roxo e laranja

Bahia (BA)– O Fórum Ministro Carlos Coqueijo Costa, sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), e o Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira (Prédio das Varas do Trabalho) receberam iluminação nas cores roxo e laranja entre 20 e 31 de outubro. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) também iluminou a sua sede em apoio à campanha.

Ceará (CE) – O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), em Fortaleza, aderiu à campanha através da divulgação do material.

Distrito Federal (DF) – A cúpula e Anexo 2 do Senado Federal foram iluminados de roxo e laranja, nos dias 22 e 23 de outubro, em alusão à campanha. Já a sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu iluminação nas cores roxo e laranja entre 20 e 31 de outubro. O Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, também aderiu à campanha entre 25 e 31 de outubro; assim como o prédio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) e o Conselho Federal de Medicina (CFM). Além desses, a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Superior Tribunal Militar (STM), o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho da Justiça Federal (CJF), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) também manifestaram seus apoios através da divulgação do material da campanha.

Espírito Santo (ES)– A Prefeitura de Vitória aderiu à campanha com a iluminação da Ponte da Ilha do Frade nas cores roxo e laranja no dia 29 de outubro.

Goiás (GO)– A sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) recebeu iluminação roxo e laranja em apoio à campanha.

Prédio do TJRS é iluminado nas cores roxo e laranja pela Campanha Nacional de Conscientização da Psoríase

Mato Grosso (MT)– O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região iluminou sua sede nas cores roxo e laranja entre 20 e 31 de outubro. Além disso, o TRT23 divulgou o material em apoio à campanha.

Minas Gerais (MG)– O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) divulgaram o material da campanha, assim como a Prefeitura de Belo Horizonte, que também distribuiu cartazes em 152 centros de saúde e 9 UPAs e 323 escolas municipais e 233 creches.

Paraíba (PB) – A sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) recebeu iluminação roxo e laranja entre 20 e 31 de outubro. Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região também divulgou o material da campanha.

Paraná (PR)– O Fórum Eleitoral de Curitiba, sob a gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), recebeu iluminação entre 20 e 31 de outubro. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) demonstrou o seu apoio na divulgação do material alusivo à psoríase. Já a Prefeitura de Curitiba iluminou nas cores da campanha dois pontos turísticos da cidade: Casa da Cultura Japonesa (Praça do Japão) e o Monumento da Praça 29 de Março entre 27 e 30 de outubro, além de divulgar o material da campanha.

Pernambuco (PE)– O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) ganhou iluminação especial entre 20 e 31 de outubro. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região recebeu iluminação nas cores roxo e laranja entre 21 e 31 de outubro. O TRF5 e o TRT6 também divulgaram o material da campanha.

Rio De Janeiro (RJ)– Os Arcos da Lapa ficaram iluminados em tons de roxo e laranja entre 24 e 28 de outubro. Também aderiram à iniciativa o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, e o Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ) divulgaram o material alusivo ao tema.

Rio Grande do Sul (RS)– O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) iluminou a sua sede de roxo e laranja entre 20 e 31 de outubro; o Palácio Piratini, sede do Governo do Estado, recebeu tons de roxo e laranja entre 29 e 31 de outubro. Além desses, o Tribunal Região do Trabalho da 4ª Região (TRT4) também aderiu à campanha através da divulgação das ações realizadas neste mês.

São Paulo (SP)– Em São Paulo, a sede da Associação Médica Brasileira (AMB) foi iluminada na cor laranja no dia 20 de outubro; o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, recebeu iluminação nas cores roxo e laranja no dia 29 de outubro, em sinal de adesão à campanha. Além desses, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região divulgaram o material da campanha para alertar os paulistas sobre a psoríase.