Estação termal na França recebe brasileiros para tratar problemas na pele

O centro dermatológico do Grupo Pierre Fabre trata diversas doenças de pele e recebe pacientes de várias partes do mundo

A Estação Termal de Avène, marca do Grupo Pierre Fabre, localizado no Sul da França, oferece tratamento de dermatite atópica para brasileiros. O local trata diversas doenças de pele e recebe pacientes de várias partes do mundo.

Conviver com dermatite atópica severa não é nada fácil. A condição, caracterizada como um processo inflamatório crônico na pele, além de causar coceira, ressecamento e descamação, cria lesões avermelhadas que não podem ser escondidas.

Gustavo Kaue, Dra. Ana Moska e Mariana Goldfarb | Reprodução Instagram

Em casos mais graves, pode ser responsável por internações e fazer com que o paciente tenha a qualidade de vida comprometida, sobretudo crianças e adolescentes, que sentem mais às condições impostas, tendo a vida escolar e social prejudicadas.

Pensando no bem-estar físico, mental e emocional das pessoas que sofrem com esse e outros problemas de pele, a Avène criou um centro dermatológico de tratamento e pesquisas, especialmente para as diversas condições de pele. A Estação Termal Avène (ETA) existe desde 1990, e recebe mais de 2 mil pacientes ao ano, sendo que quase um terço desse público é formado por crianças e adolescentes.

Aqui no Brasil, a escolha da criança acontece em parceria com hospitais de referência em tratamentos de pele. Os médicos especialistas desses hospitais indicam os pacientes que mais precisam de cuidados intensivos, como os realizados na ETA com a água termal Avène.

As indicações são avaliadas pelas equipes da Pierre Fabre, e por fim, o board de profissionais especialistas da Estação Termal, na França, seleciona um indicado. Todo o processo de seleção do paciente brasileiro tem o acompanhamento da Dra. Ana Coutinho, diretora médica do Grupo Pierre Fabre Brasil. E, este ano, a Drogaria Venâncio entrou como parceira da ação.

Estação Termal de Avène

O carioca Gustavo Kauê dos Santos de Moura, de 16 anos, foi o selecionado em 2022 e fez todo o protocolo de tratamento na Estação Termal Avène. Convivendo com uma forma severa de dermatite atópica (eczema), Gustavo teve a oportunidade de realizar todos os procedimentos oferecidos na ETA durante 3 semanas, entre o fim de setembro e começo de deste mês de outubro.

Entre esses tratamentos, estão banhos, duchas e sprays, duchas filiformes, compressas, massagem subaquática e outros tratamentos específicos como com envoltórios ou de modelação corporal hidratante, faciais hidratantes e de couro cabeludo completo. Todos eles usam como base a água termal Avène, a mesma que você pode encontrar à venda no Brasil.

Vale lembrar que a Estação Termal de Avène acolhe pacientes de todo o mundo que sofrem de doenças severas de pele, como dermatite atópica e eczema, psoríase,.ictiose, prurido crônico e prurigos, cicatrizes desconfortáveis, efeitos pós queimaduras, líquens mucosos cutâneos, problemas com as membranas mucosas orais, condições do couro cabeludo, ou mesmo após tratamentos oncológicos.

A dermatologista Ana Mósca. que atende no hospital municipal Jesus, no Rio de Janeiro, e é uma das maiores especialistas em dermatologia pediátrica no Brasil, fez uma avaliação do paciente ao final do tratamento. ” A pele dele melhorou muito com o tratamento, fora todo o cuidado e carinho que ele recebeu aqui. O Gustavo era um paciente muito grave e precisava de apoio. A qualidade de vida dele vai melhorar muito! Para ele isso aqui vai além de tratar a dermatite atópica, ele está saindo daqui com outra cabeça, e entendendo que tem outro futuro pela frente”, ressalta Dra. Ana Mósca.

Influenciadora Mariana Goldfarb também realiza tratamento

Além de Gustavo, nessa temporada, a Avène também pôde mostrar todos os benefícios da sua água e da Estação Termal a uma influenciadora brasileira bastante conhecida do público. Mariana Goldfarb, portadora de dermatite atópica leve, aceitou o convite e esteve no local entres os dias 5 e 8 de outubro.

Ela conheceu os procedimentos oferecidos e compartilhou com seus seguidores os benefícios de utilizar a água termal na limpeza, hidratação e tratamento da pele. Além das terapias tópicas, Mariana também provou dos benefícios de ingerir a água termal pura e na composição de chás.

Dra. Ana Moska e Mariana Goldfarb | Reprodução Instagram

Mariana está muito feliz com o resultado, e se diz encantada, não só com os protocolos, mas com o tratamento e atenção que todos os profissionais de Avène e de Pierre Fabre apresentaram para ela e para o Gustavo.

“E falando sobre o tratamento, o protocolo, procedimento, eu nunca tinha conhecido nada igual. Eu cheguei aqui com uma pele bastante irritada. Além de dermatite atópica leve, eu tenho Melasma e acne da mulher adulta, principalmente na região do queixo, que é aquela acne bem hormonal. E com dois dias de tratamento, e olha que o tratamento dura mais, mas com dois dias de tratamento eu já senti uma melhora muito grande na minha pele. Estou sem maquiagem nenhuma agora e é como se a Avène ajudasse a nossa autoestima a se reconstruir, então eu entendo como empoderamento. Não estou falando de vaidade, não estou falando de estética, eu estou falando de me sentir bem. É muito lindo o trabalho que Avène faz. Eu passei dias incríveis, queria que tivesse mais tempo. Foi muito bom estar com Gustavo. Obrigada. Eu só tenho de agradecer”, completa Goldfarb.