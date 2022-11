“Essa faixa representa uma nova fase”: Cayo fala sobre novo single “É o Rio Shore Bebê”, novidades para 2023 e muito mais

O lançamento “É o Rio Shore Bebê” é apenas o primeiro passo desse novo momento

O cantor e compositor Cayo fala sobre as alegrias de uma viagem inesquecível em seu novo single “É o Rio Shore Bebê”. Desde que encerrou as gravações do reality da MTV, o cantor passou a se dedicar à música e a nova faixa está disponível em todas as plataformas digitais.

“A música fala sobre uma viagem inesquecível, até pq o Rio Shore não é um reality apenas, os shores recebem amigos e na casa, a gente sai pra poder curtir na balada e conhecer novas pessoas, podemos ficar com elas, e a história acaba saindo do contexto de reality que estamos acostumados 100% confinados, então é muito bom. Eu comecei a escrever o refrão da música no hotel, e terminei dentro do próprio reality. Eu coloquei na letra da música exatamente o que eu vivi.” diz Cayo sobre o processo de composição do single.

Este lançamento, que em breve ganhará videoclipe, representa um novo ciclo na vida e carreira do artista nesse momento.

“Essa faixa representa uma nova fase, a experiência de fazer parte de um reality, que mais parece uma viagem do que reality em si, os participantes se tornam uma família, e embarquei nessa viagem. Senti vontade de transformar em música todo esse rolê, vi a oportunidade de fazer o que ninguém fez no Brasil, que eu saiba, ser um participante que compôs uma música no próprio reality. O fato de ser minha profissão, como cantor e compositor ajuda,mas eu poderia não ter escolhido esse caminho. Ainda bem que escolhi!

Gostei muito do resultado e o público tbm.”, conta o artista.

Neste momento, Cayo enfrenta uma batalha contra o câncer e a música tem sido sua grande aliada. “A música é tudo pra mim. Meu sustento, minha paixão, meu remédio e a melhor forma que encontrei de me conectar comigo e com as pessoas.”

Cayo participou da segunda temporada do Rio Shore, reality show de pegação da MTV, e contou sua experiência: “Foi uma experiência incrível, eu acho que todas as pessoas deveriam passar por uma experiência como essa. Musicalmente ainda não veio um impulsionamento, mas sim a visibilidade de pessoas que não me conheciam ainda, que gostaram da minha personalidade, se depararam com o meu trabalho musical e acabaram ficando na minha vida, como fãs e amigos.”

Com uma vasta experiência musical e presença certa nas principais casas de show e barzinhos do Rio de Janeiro, sua cidade natal, Cayo tem trazido novidades para sua carreira.

Cayo promete surpresas para 2023.

“Feats inesperados, singles que irão mexer com os sentidos, ressignificar é a palavra. E um álbum em 2023, e talvez mais um reality.”