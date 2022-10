Esporte que transforma: projeto social leva Jiu-jitsu para a comunidade Rio das Pedras, no Rio de Janeiro

Projeto filantrópico chamado “Terceiro tempo” é liderado por Ricardo Passo, sexto grau da faixa-preta



O Jiu-Jitsu é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, para muitos, vai além de um esporte, é uma arte. O Jiu-Jitsu trabalha vários conceitos fundamentais para vida de um jovem, como por exemplo, a disciplina. E foi por amor a arte suave e mesmo contra todas as adversidades, Ricardo Passo, faixa preta de Jiu-Jitsu sexto grau e que há quatro décadas pratica este esporte, resolveu fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes moradores na comunidade Rio das Pedras, localizada na cidade do Rio de Janeiro.

Com quatro décadas de experiência no Jiu-Jitsu, o faixa-preta Ricardo Passo, leva esporte para comunidade do Rio de Janeiro

Juntamente com o professor Renato, faixa preta de Jiu-Jitsu 3 grau, Ricardo Passo deu início a um projeto social batizado de “Terceiro Tempo”.

Trata-se de um projeto filantrópico que visa a inclusão social de crianças e adolescentes carentes, assim como, o desenvolvimento humano através do esporte e educação.

“ As crianças que praticam o jiu-jítsu, aprendem muito mais que movimentos de auto defesa e aplicação de golpes. Elas aprendem a melhor forma de se relacionar com seus colegas, tem suas auto-estimas melhoradas e, devido ao fato do esporte requerer disciplina e foco, nós contribuímos para a formação de seus carácteres.”, afirma Ricardo Passo.

Jiu-Jitsu é um esporte que trabalha defesa pessoal e, principalmente, disciplina

Tendo competido por muitos anos, além de ter ministrado um número sem fim de aulas e seminários, Ricardo, além das técnicas da luta, também faz questão de passar para seusalunos noções de cidadania, respeito às pessoas e cuidados de saúde.

Devido ao fato de ter defendido por toda sua carreira a “bandeira social” e a preocupação com as crianças e jovens carentes, Ricardo Passo foi agraciado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a moção de “Votos de Parabéns, Louvor e Reconhecimento”. Tal honraria foi concedida pelo conhecido Vereador Carlos Caiado.

Projeto é filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos e faz a diferença na vida de crianças, adolescentes e jovens

Ricardo porém alerta sobre a importância dos pais neste processo de transformação das crianças e adolescentes. “ Ministrando aulas de Jiu-Jitsu, nós somos capazes de responder por parte da evolução cívica destas pessoas, porém, se faz muito necessário que os pais contribuam, incentivando-os e ajudando onde possível para que se tornem verdadeiros campeões da vida!”