Espetáculo teatral de patinação com narração de Luana Piovani será lançado em dezembro

O espetáculo será disponibilizado em uma plataforma de streaming

Neste mês chega ao mundo o encantador espetáculo teatral “Zbura – Campeões do Mundo da Patinação, em VAGALUMES”. Com a narração da atriz Luana Piovani, o projeto foi roteirizado pelo patinador artístico Marcel Sturmer e será lançado entre os dias 17 e 25 de dezembro.



Marcel é tetracampeão pan-americano em patinação e tem o objetivo de democratizar a cultura com o espetáculo que está prestes a lançar. A história se passará em Hollow, um mundo cheio de maldade, onde os seres repensam a vida através do escapismo proporcionado pela arte. Em uma nova oportunidade, serão eles que terão que devolver luz ao mundo de Hollow.

Luana e Marcel já tiveram um relacionamento amoroso, mas atualmente são bons amigos



“Participar de algo tão lúdico e fazer parte desse projeto, com tantos talentos internacionais, só me faz ter mais esperança no futuro do bom entretenimento. Que as famílias possam confraternizar, sendo brindadas por lindos rodopios, luzes e afeto”, disse Luana Piovani, sobre sua participação em Vagalumes.



O espetáculo tem roteiro e direção de arte de Marcel Sturmer



Patinadores de várias partes do mundo participaram do espetáculo, inclusive, houveram gravações nas ruas de Porto Alegre. O projeto estará disponível no site e, por conta da retomada da economia e dificuldade na área das artes, os tickets serão no formato “escolha o valor do seu ingresso” (valor mínimo de R$30,00). Após a compra, será liberada uma senha de acesso que dará direito à liberação das imagens.