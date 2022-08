Especialista lista quatro livros para quem está começando a empreender no Brasil

O CEO e empresário Izaias Pertrelly separou algumas dicas

Para poder empreender, é preciso ir além das necessidades físicas da criação de um negócio. A leitura é um aspecto muito importante no processo de criação de qualquer projeto. Por isso, o empresário Izaias Pertrelly com quatro livros de grandes empreendedores para você se inspirar e levar a sua ideia além!

1 – Blitzscaling, de Chris Yeh e Reid Hoffman

Em “Blitzscaling“, o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e Chris Yeh (investidor, palestrante e mentor de startups) explicam as técnicas que fazem uma empresa partir do zero e se tornar líder multibilionária do mercado em poucos anos.

Nada Easy, de Tallis Gomes

No livro Nada Easy, o garoto prodígio desenvolve um passo a passo de como levar o empreendedorismo para a prática, com todas as suas dores e delícias. Quem está pensando em abrir um novo negócio, ou precisando lapidar sua veia empreendedora, pode ver na obra um guia prático para abrir, escalar e gerenciar uma startup no país que é considerado, pelo autor, como “país da burocracia e das taxas de juros gigantescas”.

Criatividade S/A

Em Criatividade S.A., Ed Catmull conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, a Pixar, que ele ajudou a fundar, ao lado de Steve Jobs e John Lasseter, em 1986. Dos encontros da equipe às sessões de brainstorm, Catmull mostra como se constrói uma cultura da criatividade, num livro definitivo para quem busca inspiração para os próprios negócios.

4- Sem Limites – A História da Netshoes

Da loja de garagem, para o mundo. Conheça todo o sucesso do maior ecommerce da América Latina, no Livro Sem Limites – A História da Netshoes. Inspiração em cada linha escrita por José Eduardo Costa.