Especialista em produtos digitais Thalles Lima dá dicas para fidelizar clientes no pós-venda

Para o empresário, a relação com o consumidor não pode ser encerrada quando ele fecha a compra ou recebe o produto; esse contato deve continuar sendo fortalecido

Para quem deseja abrir um negócio, a internet se tornou terreno fértil, com diversas possibilidades e menos empecilhos, como custos com estabelecimento físico, alvará e distância dos clientes. Mais barato e menos burocrático, o espaço digital dá chance aos empreendedores de poderem abrir negócios de diversos tipos, atingindo o consumidor em qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Para quem deseja abrir um negócio, a internet se tornou terreno fértil, com diversas possibilidades e menos empecilhos

Contudo, também é verdade que a competição no comércio online é bastante acirrada. Com alguns cliques, o cliente pode comparar produtos, preços, formas de entrega, dentre outros fatores que influenciam a decisão de compra.

De todo modo, um dos principais desafios de empreender na internet é a fidelização de clientes. Isto é, fazer o consumidor, após a primeira compra, voltar à loja.

“A relação com o cliente não pode acabar quando ele fecha a compra ou recebe o produto”, frisa o especialista

Na avaliação de Thalles Lima, empresário de sucesso no ramo de produtos digitais e referência em marketing digital, isso ocorre, muitas vezes, porque os empreendedores deixam a desejar nas ações de pós-venda. “A relação com o cliente não pode acabar quando ele fecha a compra ou recebe o produto”, frisa.

Confira, a seguir, três dicas de Thalles Lima para fortalecer o pós-venda da sua loja:

1) Invista em pós-venda

Se o cliente não voltar mais à loja, significa que o projeto de fidelização não deu certo. Então, para evitar esta situação, é preciso entender que o atendimento não termina ao concluir uma venda. Desse modo, invista em pós-venda, agregando ações de marketing, levando novidades ao cliente, e de atendimento, mostrando-se solícito para solucionar qualquer eventual problema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se o cliente não voltar mais à loja, significa que o projeto de fidelização não deu certo

2) Faça pesquisas de satisfação

A loja online deve ser constantemente aperfeiçoada. Isso deve ser feito tendo em mente as preferências do consumidor. Uma forma interessante de adequar o serviço é colhendo opiniões por meio de pesquisas. Após uma venda, espere duas ou três semanas e envie um e-mail ao cliente com uma pesquisa singela. Certifique-se de que o questionário não seja longo, pois isso reduz as chances de obter respostas.

3) Trabalhe com dados

Se você está na internet, há dados à sua disposição. E não se trabalha mais sem observar indicadores de tráfego e jornada do cliente. Pois então, busque ferramentas que ajudem a entender quem visualiza a sua página – muitas, inclusive, são gratuitas. Também é possível captar informações por meio de formulários para cadastro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE