Especialista em marketing de influência, Banca Digital é o novo cliente da Agência NoAr

A Banca Digital, agência brasileira independente de marketing de influência e especializada em estratégias de comunicação na internet, é a nova cliente da Agência NoAr.

Para uma nova etapa em sua história, a empresa reforçou seu time executivo

Crédito: Marcus Steinmeyer



Fundada em 2019 pelo CEO Murilo Henare, a Banca Digital é pioneira no agenciamento de páginas de conteúdo de entretenimento e humor no Instagram, X (ex-Twitter) e TikTok, e representa comercialmente mais de 40 canais digitais, como @migasualoca, @ginaindelicada, @saquinhodelixo, @nanarude, @memestwitter, @sincerooficial entre outros e agora contará com assessoria de imprensa da NoAr.



Em março de 2024, a Banca Digital assumiu independência em sua operação comercial, possibilitando negociações diretas com anunciantes e brokers, com um novo posicionamento focado em segurança do conteúdo, profissionalização dos creators e regulamentação. Para a nova etapa, a empresa reforçou seu time executivo, trazendo profissionais como Peter Albuquerque, ex-Ambev, como Chief Operating Office (COO); Alberto Pereira Jr., ex-Grupo Folha e Trace Brasil, como head de Jornalismo, Música e Parcerias, e Daví Vosk, criador do “Saquinho de Lixo” – perfil do Instagram com mais de 2 milhões de seguidores –, como head de Inovação e Novos Formatos. Na área comercial, chegam Vinícius Magalhães, ex-Twitter, como diretor de Estratégia e Suporte Comercial, e Gabriel Buriche, ex-Ambev, como especialista de Desenvolvimento e Expansão de Negócios. Compõem ainda o time da Banca Digital o diretor comercial Felipe Filippelli, a diretora corporativa Amanda Amorim e o diretor de operações e relacionamento Jonathan Balbuena.



As páginas representadas comercialmente pela Banca Digital acumulam milhões de seguidores em diversas plataformas, evidenciando seu potencial para originar e amplificar conversas genuínas com diversos públicos e perfis. Com seus agenciados, a Banca Digital atua como parceira de desenvolvimento, investindo em capacitação e profissionalização dos perfis, difundindo diretrizes éticas e boas práticas das áreas de jornalismo e de publicidade.