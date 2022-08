Especialista Danilo Bravo fala sobre cuidados que pacientes devem ter após realizar tratamentos estéticos

Segundo o badalado médico, que atende famosos no Paraná, para prolongar os efeitos dos procedimentos e garantir a eficácia, é necessário incluir na rotina o uso de protetor solar e outros hábitos benéficos à pele

Indo na contramão das mudanças estéticas radicais que vemos atualmente, o médico e especialista em cosmiatria, Danilo Bravo, atua com tratamentos que realçam a beleza, mantendo o aspecto real do rosto. Famoso nas redes sociais, com 230 mil seguidores em sua conta pessoal no Instagram, recebe diversas celebridades em sua clínica, como a atriz Gabi Lopes e a cantora Naiara Azevedo, entre outras.

Bravo alerta que é necessário que os pacientes tomem alguns cuidados especiais pós-tratamento, para potencializar os efeitos

Dono da DB Aesthetic Experience®️, localizada no Paraná, Danilo comenta que o principal diferencial da clínica é a prioridade que dá ao paciente, o que engloba um atendimento diferenciado, que vai desde menu degustação até equipamentos de ponta, tudo pensado para deixar o cliente feliz e com sensação de bem-estar.

“O diferencial da minha clínica é o atendimento. O paciente quando vem até aqui, ele tem realmente uma experiência única. A clínica é muito bonita, muito bem decorada. Nós temos um menu degustação, onde o cliente pode apreciar comidas, bebidas, incluindo champagne, além da música ambiente”, explica o médico, que também é especializado em Clínica Geral.

Dono da DBEX®️ Clinic é especializado em cosmiatria

Na DBEX®️ Clinic, como também é conhecida, o cliente encontra diversos tratamentos estéticos, como a Toxina Botulínica, Preenchimento, Bioestimuladores, Liftera, EndyMed PRO, Fotona 4D, Terapia capilar, microagulhamento, peeling e skinbooster, entre outros.

Porém, Bravo alerta que é necessário que os pacientes tomem alguns cuidados especiais pós-tratamento, para potencializar os efeitos dos mesmos, dando resultados ainda mais satisfatórios, como explica no Instagram da clínica.

Uma das dicas que o especialista dá é fazer uso diário de protetor solar, para proteger a pele do rosto dos raios ultravioletas, que danificam a pele e podem gerar cânceres.

A clínica possui atendimento de alto padrão e equipamentos avançados

Outro cuidado que os clientes devem tomar é seguir corretamente todas as orientações passadas pelo profissional de estética, para que o pós-procedimento funcione da melhor maneira possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A terceira dica é quase um puxão de orelha: “não espere o procedimento sair completamente para retornar à clínica”! Assim, o cliente garante os efeitos na pele de forma contínua.

Além disso, Danilo também fala que, muitas vezes, é recomendado associar tratamentos, para potencializar tanto a duração quanto o resultado esperado.

Danilo comenta que o principal diferencial da clínica é a prioridade que dá ao paciente

Por último, o dono da DB Aesthetic Experience®️ compartilha a importância de realizar o skincare com frequência, o que ajuda a melhorar o aspecto da pele, quando seguido diariamente, o que inclui limpeza, hidratação e proteção solar.

Para acessar outros conteúdos oferecidos pela DBEX®️ Clinic, clique aqui. https://www.instagram.com/danilobravoexperience/